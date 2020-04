Wayne Rooney ya sabe quién podría quitarle el récord de goles con Inglaterra

Después de sus inicios en el Everton, el potente delantero fichó en el 2004 por los Diablos Rojos, con los que anotó 253 goles en 13 temporadas y 559 partidos. También es el máximo goleador de la selección inglesa con 53 goles en 120 partidos.

“Yo ostento los récords en el Manchester y en la selección de Inglaterra y estoy muy orgulloso de ello”, confesó el jugador en la edición dominical del periódico británico The Times. Aunque, “para ser del todo sincero, y esto quizá sorprenda, yo no soy un goleador natural”.

“Nunca fui un Gary Lineker o un Ruud van Nistelrooy”, prosiguió Rooney.

Entonces, ¿cómo pudo batir los dos récords? “Tuve tiempo para ello”, respondió la leyenda de los ‘Diablos Rojos’. “Jugué todo para el United durante 13 años, para Inglaterra durante 15 años. Así que tuve todo el tiempo de batir los récords, y mirando hacia atrás pienso que habría podido lograr aún más récords”.

Rooney considera que Harry Kane, con 32 goles en 45 presencias con los Tres Leones a sus 26 años , podría destronarle en la selección inglesa.

“No creo que Harry Kane necesite mucho tiempo para hacer caer mi récord”, declaró Rooney. “Bobby Charlton (máximo goleador de la selección inglesa antes que Rooney) tuvo que esperar 50 años antes de que yo batiese su récord. Espero que el mío dure menos tiempo”, afirmó.

“Mi récord con el (Manchester) United debería durar mucho más tiempo. Por una razón sencilla: los jugadores ahora no permanecen tanto en el mismo club como antes”, explicó.

