Xabi Alonso en el ojo de la fiscalía por otra querella del pago de impuestos

Se trata de la segunda querella de la Fiscalía contra Xabi Alonso después de una primera pendiente de juicio en la que pide para él cinco años de cárcel por tres delitos fiscales de los años 2010, 2011 y 2012, en una causa en la que Hacienda investigó sus contratos de derechos de imagen para conocer si eran simulados o no a efectos de tributación.

En Enero de 2019 fue suspendida la vista del primer juicio por presunto fraude fiscal que el exfutbolista enfrenta.

“Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, en que he colaborado desde el principio y en que nunca he ocultado nada, tengo que defenderme y confiar en la justicia. Por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final”, señaló en ese momento.

En el primer caso, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid acusó a Xabi Alonso de tres delitos fiscales cometidos durante la etapa en la que jugaba en el Real Madrid, explicó el Ministerio Público.

Según la acusación, los implicados habrían creado una sociedad en Panamá “convirtiendo dicha entidad en un mero instrumento formal de ingresos y pagos que no desarrolló función alguna en la explotación de la imagen del acusado”.

