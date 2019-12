Xavi, el adalid de la posesión que busca devolver el ‘tiquitaca’ en el Mundial de Clubes

Xavi Hernández, entrenador del Al Sadd, disfruta esta nueva faceta en su carrera. (Foto Prensa Libre: AFP)

Luego de imponerse 3-1 en la prórroga, con más problemas de los esperados al modesto campeón de Oceanía, el Hienghène Sport de Nueva Caledonia, Xavi y los suyos se medirán el sábado con el Monterrey mexicano por un puesto en semifinales, donde espera el Liverpool.

Luego de cinco años consecutivos en los que Real Madrid (4) y FC Barcelona (1) se repartieron las coronas en el Mundial de Clubes, la edición de 2019 en Doha no tiene a ningún representante del campeonato español. En cambio, el técnico de uno de los siete equipos clasificados, Xavi, cuenta con 869 partidos a sus espaldas con la camiseta del FC Barcelona, con el que conquistó cuatro Ligas de Campeones, ocho Ligas españolas y dos Mundiales de Clubes.

A ello suma dos Eurocopas (2008 y 2012) y un Mundial (Sudáfrica 2010) en el lustro dorado de la selección española.

Todo ello como director de orquesta y proyección sobre el césped de un fútbol que tomó notoriedad de la mano de técnicos como Pep Guardiola, Luis Aragonés y Vicente del Bosque, y del que el holandés Johan Cruyff fue uno de los precursores.

Our Algerian frontman Baghdad Bounedjah was chosen as the Man of the Match in the #ClubWC opener against Hienghene Sport#AlSadd #Qatar2019 pic.twitter.com/LbWdF6lbBe — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 11, 2019

“Estilo innegociable”

“Sufro si mi equipo no tiene el balón. Ya me pasaba como jugador. Lo que quiero como entrenador es que mi equipo tenga el dominio en el juego, y entiendo que dominas cuando tienes el balón. Así me he criado tanto en el Barcelona como en la selección”, explicaba Xavi en una reciente entrevista concedida a la Fifa.

“Yo no entiendo el futbol sin tener el balón. Y para tener el balón hay que presionar alto, ir a recuperar rápido el balón haciendo una presión tras pérdida muy intensa… Por ahí van mis entrenos. El estilo para mí es innegociable”, resume su filosofía de juego.

“El estilo de Simeone no es el mío, pero mi admiración hacia él es inmensa por lo conseguido en el Atlético de Madrid. Él, Guardiola, Klopp… cada uno con su estilo, han dejado su sello. Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Luis Enrique…”, apunta sobre los entrenadores que le han marcado.

El menudo centrocampista catalán apenas lleva unos meses al frente del campeón catarí, del que era jugador hasta el pasado mes de mayo, y ya tiene ante sí la oportunidad estrenar su palmarés como entrenador con un título mundial.

“El cambio ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo a pensar. Ahora tienes más responsabilidades”, confiesa.

🎙️ Post-match reaction | Xavi: Happy with the win, we will strive to reach the semifinal Read: https://t.co/o18QojDGgK#AlSadd #ClubWCpic.twitter.com/Wg59De14iX — AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) December 11, 2019

‘Enfermo del futbol’

“Al final es futbol y soy bastante enfermo, así que estoy disfrutando”, añade sobre su nueva etapa profesional.

Pero en el duelo inaugural del torneo ante el modesto conjunto oceánico su equipo precisó de una prórroga para imponerse pese a jugar en casa, y el juego estuvo lejos de lo que preconiza el técnico.

Con un gol de una jugada por banda (Bounedjah), otro a balón parado (Hassan), y el tercero en un contragolpe de manual (Pedro Miguel), no se pudo ver su sello sobre el césped. “El problema fue psicológico después de que fallásemos varias ocasiones y de que perdiésemos la confianza”, apuntó Xavi tras el partido.

Los jugadores del Monterrey, presentes en las tribunas del estadio Jassim bin Hamad de Doha tomaron buena nota de lo que podrían encontrarse el sábado. Y Xavi no podrá calzarse las botas y repartir juego desde el centro del campo.

Contenido relacionado

> Xavi Hernández: “Quiero probarme como entrenador en Qatar y volver al Barcelona”

> Xavi está agradecido por la dedicatoria de Modric al recoger el Balón de Oro

> China organizará el Mundial de Clubes 2021