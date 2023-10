Xavi revela la razón de la misteriosa desaparición de Lamine Yamal del Barsa vs Porto de Champions League

Afortunadamente para los seguidores culés, la razón por la cual ya no jugó no es de preocupación, ya que el mismo Xavi Hernández se encargó de aclarar el por qué Yamal dejó el terreno de juego al minuto 71 y fue sustituido por Marcos Alonso al 80.

Según narró el entrenador azulgrana, Yamal abandonó el partido por una indisposición, ya que debió ir al baño: “Se sentía mal. Estaba indispuesto. Tenía dolor muy fuerte en la barriga, eso me ha dicho. Hemos aprovechado un parón para que fuera rápido a vestuarios, pero no podíamos. Hemos sufrido ahí, al igual con la expulsión de Gavi. Al final nos hemos dejado la piel para conseguir tres puntos“, explicó Xavi para Movistar Plus +.

El parón al que hizo referencia Xavi es la intervención del VAR para revisar el posible penal en contra del Barcelona por una mano de Cancelo, dicha jugada culminó con una falta a favor del equipo catalán y sin incidencia en el partido que el conjunto culé se llevó gracias a un gol de Ferrán Torres, que entró en lugar de un lesionado Robert Lewandowski.

Yamal ya no regresó al terreno de juego, pero durante los minutos que no estuvo en la cancha dejó a su equipo con un jugador menos. Finalmente al minuto 80 se dio su sustitución oficial por Marcos Alonso.

El equipo catalán es líder de su grupo tras dos fechas, suma 6 puntos, en segundo lugar está el Porto con 3 y en tercero el Shakhtar, último es el Antwerp belga.

El próximo duelo del Barcelona es el domingo 8 de octubre contra el Granada a las 13 horas.