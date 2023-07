Xavi se molestó por la intensidad del Arsenal tras la derrota del Barcelona: “Parecía un partido de Champions y venimos de un virus”

Ni lo goles de Robert Lewandowski, Raphinha y Ferran Torres impidieron que el conjunto culé cediera ante el Arsenal inglés que con dianas de Bukayo Saka, Kai Havertz, un doblete de Leandro Trossard y un último tanto de Fabio Vieira, ganó el partido amistoso.

A raíz de eso, el técnico del FC Barcelona, el español Xavi Hernández, salió molesto con el resultado.

“Ha sido un partido muy bueno para el espectáculo, no tanto para los entrenadores. Ha sido de ida y vuelta. Se ha notado que estaban mucho más rodados que nosotros. Hemos estado tiernos en defensa. Hemos dejado de contar con Gavi y Lenglet, con molestias. Gente que ha jugado con posiciones que no son las suyas naturales. Hemos visto cosas positivas y otras no tanto. Estaban mucho más rodados que nosotros” mencionó en conferencia de prensa.

Sin embargo, las palabras que más llamaron la atención fueron las que el dijo sobre el nivel que exhibió el Arsenal, que contrastó con el del Barcelona.

🫣 A Xavi no le ha gustado la intensidad del Arsenal: ➡️ "No es normal tantas faltas. Es un amistoso" #️⃣ #MuchoMásEnJuego pic.twitter.com/jgDIS60YV5 — GOL PLAY (@Gol) July 27, 2023

“Parecía un partido de Champions porque la intensidad que pusieron no era normal para un amistoso, pero entiendo que todos quieren ganar. Para nosotros era el primer partido y veníamos de un virus”.

El próximo partido del FC Barcelona en su gira por Estados Unidos será el próximo sábado cuando enfrente al Real Madrid a las 15:00 horas.