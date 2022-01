Xavi, sobre la renovación de Dembélé: “Todavía estoy esperanzado”

Con la llegada del nuevo año, Dembélé, cuyo contrato con el Barcelona finaliza en junio de 2022, ya puede negociar con cualquier otro equipo.

En la comparecencia, Xavi desveló que ha vuelto a hablar con el jugador y le ha insistido “con naturalidad” que “bien entrenado” puede convertirse “en el mejor jugador del mundo” en su posición.

“Los agentes no entienden que estamos en una situación complicada en el club. He hablado con el jugador, él quiere hacer el esfuerzo. No estoy decepcionado con él ya que siempre hay un toma y daca en una negociación. Ahora está lejos, pero esperamos que se acerque”, precisó.

Precisamente, el entrenador azulgrana reveló que una eventual renovación a la baja de Dembélé sería clave para que el Barcelona pueda inscribir a Ferrán Torres.

Sobre la incorporación del jugador valenciano, Xavi señaló que es un fichaje que “dará muchísimo” al equipo y se mostró “muy contento” por el “esfuerzo económico” que ha hecho tanto el jugador como la entidad catalana.

“La mejor virtud de Ferrán Torres es su personalidad. La mentalidad que tiene es tremenda”, destacó Xavi, quien confía en que la situación del límite salarial se solucione lo antes posible para poder inscribir a Ferran Torres y a más jugadores en el mercado de invierno.

“Queda un mes de mercado y veremos lo que pasa. Dependemos del límite salarial y para que entre gente, tienen que salir jugadores”, zanjó.