¿Y si a la tercera va la vencida para Neymar en la Champions con el PSG?

Neymar espera sellar el pase a los cuartos de final con el PSG. (Foto Prensa Libre: AFP)

Ver a Neymar operativo en París en marzo es lo nunca visto desde el ‘fichaje del siglo’ en 2017, cuando aterrizó a cambio de la cifra récord de 222 millones de euros. En las dos temporadas anteriores sendas lesiones en el pie le dejaron fuera de juego en el momento más importante.

Pero a la hora de jugar su primera vuelta de octavos de Champions con el PSG, la maldición no parece en camino de borrarse, con la epidemia de coronavirus provocando que el duelo se dispute a puerta cerrada en el Parque de los Príncipes.

Por la primera vez desde su salida del Barcelona, el brasileño no celebrará el cumpleaños de su hermana, al que no suele fallar el 11 de marzo en Brasil. Tampoco viajó esta vez al Carnaval de Rio, ya que en las mismas fechas disputó la ida ante el Dortmund en Alemania, donde logró el gol de la esperanza.

“Es la clave para nosotros para lograr un rendimiento y unos resultados extraordinarios”, señaló su técnico Thomas Tuchel el miércoles tras vencer 5-1 al Lyon y clasificar para la final de la Copa.

Recuerdos de remontada

Neymar completó un mes de enero fantástico, con seis goles en cinco partidos, pero vio su rendimiento lastrado en febrero por una lesión en las costillas, que le dejó fuera de juego en cuatro duelos.

A priori leve, esta dolencia provocó un nuevo culebrón, ya que el jugador tenía la intención de acumular minutos para llegar con rodaje a los octavos a los Champions, mientras que los médicos optaron por reservarlo, a riesgo de romper su ritmo.

“El club tenía miedo y al final fui yo el que sufrí”, sentenció el 10 de la Canarinha tras la derrota en Dortmund.

Esta salida ante los medios alteró el ecosistema parisino, de la misma forma que sus declaraciones en julio, cuando dijo que la remontada del Barcelona al PSG (6-1) cuando él formaba parte del equipo azulgrana es uno de sus mejores recuerdos como futbolista. Luego llegó su intento frustrado por regresar a la capital catalana… Otro culebrón que siguió separando al jugador de los hinchas del PSG.

399 goles en 630 partidos

Con 28 años Neymar acaba de cumplir 11 temporadas como profesional, en las que todavía no ha ganado el Balón de Oro para el que parecía destinado cuando irrumpió en el Santos. Pero sus estadísticas son impresionantes (399 goles en 630 partidos).

¿Cómo explicar que no haya alcanzado el nivel de Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi? La mayor parte de los analistas señalan una falta de interés por el jugador y a su higiene de vida, un estilo que le asemeja más al de su compatriota Ronaldinho que al del portugués y el argentino.

“La diferencia en el fútbol, como en la vida en general, está en el nivel mental. El hecho de no contentarse, de buscar los objetivos”, explicó recientemente a la AFP Massimiliano Allegri, que dirigió a Ronaldo en la Juventus el curso pasado.

“Alcanzar los objetivos es sacrificio. No es: ‘Soy bueno y me lo paso bien’. No. Es tener más hambre, ganas, llegar el primero al balón y ganar tres duelos de más”, añadió el italiano.

¿Pero puede Neymar acompañado de otro fenómeno como Kylian Mbappé lograr la ‘Orejona’ este curso? “Para mí sí, es uno de los mejores del mundo, no hay ninguna duda. Si el PSG gana la Liga de Campeones, ganará el Balón de Oro, así que lo tiene en sus manos”, señaló en febrero Kaká, el último brasileño que ganó el Balón de Oro, en 2007.