El pasado domingo 14 de julio España se coronó campeón de Europa ganándole a Inglaterra, dando cierre a toda una Eurocopa que trajo consigo varios momentos inolvidables.

Hubo un total de 10 autogoles en la competición, no superó el récord histórico que se impuso en la edición en 2021 con 11 goles en propia.

Se marcaron 117 goles en la EURO 2024, a una media de 2,30 por partido; de los cuales 15 fueron de España, los que más marcaron e incluso rompiendo el récord que le pertenecía a Francia en 1984.

Entre todos esos tantos la Uefa tomó en cuenta 10 para que se votara cuál fue el mejor gol del torneo, muchos estéticos, con acrobacias, tiros lejanos que marcaron la memoria de los aficionados.

Lamine Yamal, el español de 17 años, aún cuando tenía 16 años de edad hizo uno de los mejores goles y más importantes de la Eurocopa 2024; llevaba 3 asistencias pero anotar no se le daba, hasta que lo logró hacer en un momento muy crucial en las semifinales contra Francia.

El tanto que consiguió Lamine Yamal, extremo de la selección española, ante Francia en semifinales, ha sido elegido por los observadores técnicos de la Uefa como el mejor gol de la Eurocopa de Alemania 2024.

