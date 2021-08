“Yo no sabía que estaba entrando a la casa de Messi”, la divertida anécdota de Ibai Llanos en la cena de despedida del argentino

Esta anécdota tiene una intrahistoria que inició a finales de 2019 en un evento publicitario de la marca que patrocina al exjugador del Barcelona español en el que ambos coincidieron.

En aquel entonces un nervioso Llanos saludó de manera poco ortodoxa a Messi. Tanto que sintió la necesidad de dar explicaciones. “No sé qué hice parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba”, aclaró sobre querer volver a coincidir con él pero reconociendo que la posibilidad se desvanecía con su marcha del club catalán.

No sé qué cojones he hecho que parece que le ignoro cuando le saludo de la vergüenza que me daba, me estoy descojonando Messi se pensaba que iba borracho

— Ibai (@IbaiLlanos) December 11, 2019