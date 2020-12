Zidane asegura que nunca se ha sentido “intocable” y que está listo para corregir errores en el Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, espera retomar la senda del triunfo. (Foto Prensa Libre: AFP)

“Nunca he pensado que soy intocable, ni de jugador, entrenador ni como persona. Cada uno está para algo aquí y yo voy a vivirlo hasta el último día”, aseguró en una rueda de prensa previa al último entrenamiento antes de medirse al Sevilla.

“Ya he pasado en el pasado por momentos complicados y siempre ha sido difícil. Ahora lo es, pero me siento fuerte para intentar encontrar soluciones. Mis jugadores me van a dar la oportunidad de hacerlo firmando un buen partido ante un gran rival”, añadió.

El técnico francés Zinedine Zidane admitió que “seguramente” esté viviendo su momento más difícil en el banquillo madridista, pero recordó que ha superado otros para acabar ganando títulos.

“Ya tuvimos momentos complicados con críticas y ahora puede ser la más fuerte, pero no pienso en esto, soy positivo y mañana tenemos una gran oportunidad de demostrar que somos un equipo bueno”.

Es lo que pidió a unos jugadores a los que defendió y en los que cree, que compitan para cambiar la dinámica. “Sabemos la situación en la que estamos, queremos competir y vamos a cambiar el chip. Confío mucho en mis jugadores y tenemos que mostrar lo que es el Real Madrid como equipo“.

Espera Zidane un partido duro en Sevilla, en uno de esos partidos que aseguró “gustan” a sus futbolistas. “Solo pensamos en el próximo partido. Tenemos que puntuar en Sevilla. Hay que hacer un gran partido ante un rival muy bueno, un equipo competitivo”.

💬 Las palabras de Zidane en rueda de prensa antes del compromiso liguero 🆚 @SevillaFC. #RMLiga | #RMCity pic.twitter.com/yZsTEHNyH6 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 4, 2020

Pase lo que pase, el técnico francés aseguró que dará todo lo que tiene hasta el final y confesó que ha sentido el apoyo del club en los momentos duros.

“Completamente, siento el respaldo del club y de todos. Al final no puedo estar contento cuando perdemos, ni los jugadores, pero sabemos que tenemos una suerte enorme de estar en el Real Madrid y pelear por el club. Lo voy a hacer hasta el último día“.

“Los jugadores siempre me han demostrado su cariño, pero no es lo más importante, juntos sabemos que lo vamos a sacar adelante. He sido jugador y entrenador del Real Madrid, se la historia que tengo en el club y los jugadores igual, y quieren dar todo en el campo. A veces no salen las cosas y son los primeros que no están contentos. En un momento complicado hay que juntarse, ponerse en el mismo camino y seguro que juntos lo vamos a levantar”, sentenció.