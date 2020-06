Zidane cumple 200 partidos con el Real Madrid: “Será el más extraño”

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, es uno de los entrenadores más carismáticos. (Foto Prensa Libre: AFP)

Sin pensar en nada más que disfrutar del día a día en un puesto que siente de privilegiado alcanzará Zidane 200 partidos al mando del Real Madrid, en una doble etapa en el banquillo blanco. Diez títulos y el entrenador que pasó a la historia por ganar tres Ligas de Campeones consecutivas son éxitos imborrables.

“No pienso en superar a nadie”, confesó. “Lo importante es hacer lo que hago cada día. Tengo la suerte de estar en este gran club y aprovecho cada momento porque me gusta el fútbol. Estar con mis jugadores es una bendición, lo agradezco todo el día al Real Madrid por darme esta oportunidad y lo voy a dar todo hasta el último día”, confesó un francés que asegura que le “encantan los españoles y la vida aquí”.

El número especial que alcanza Zidane llega con un partido a puerta cerrada y en el estadio Alfredo di Stéfano. “Será el partido más extraño. Sin público, en el Di Stéfano cuando siempre jugamos en el Bernabéu. Va a ser un poco raro pero como lo sabemos estamos preparados”.

Pero por encima de todo Zidane lanza un mensaje de optimismo por el regreso del fútbol y el valor que hay que darle tras un tiempo duro de confinamiento. “Hemos tenido un momento difícil en el que mucha gente lo ha pasado peor y para nosotros es una suerte volver a jugar. Los jugadores están muy contentos y agradecidos por volver al trabajo”.

Además lo hará recuperando jugadores como Eden Hazard y Marco Asensio. “Lo bueno es que han tenido tiempo para prepararse tras una lesión más larga para Marco. Los dos están disponibles y es una buena noticia”.

La vuelta de Hazard es el regreso de un referente y Zidane le ve “contento de volver” y porque “está muy bien” físicamente. Refuerza el equipo para intentar levantar la desventaja con el Barcelona y conseguir el objetivo de conquistar la Liga. “Dos puntos no son ni mucho ni poco. Estamos por detrás y tenemos once finales. Lo vamos a dar todo para poder ganar esta Liga”.

Jugar toda la Liga en poco más de un mes le recuerda a Zidane competiciones como Mundiales o Eurocopas. Ve a su equipo con la ventaja de estar acostumbrado a jugar cada tres días y a jugadores con experiencia en ese tipo de torneos.

“Primero nos toca jugar solo la Liga y terminarla. Hay un mes y medio de competición con once finales y luego volverá la Champions. No va a cambiar nada, ni perjudicarnos ni ayudarnos jugarla después de la Liga. Me gusta la comparación con un Mundial o una Eurocopa. Mis jugadores saben lo que es jugar finales. Tengo fe en lo que hicimos hasta ahora y hay que demostrarlo en el campo cada partido”.

