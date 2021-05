Zidane no revela su futuro: “Voy a hablar con el club tranquilamente”

Madrid, 22 may (EFE).- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, felicitó al Atlético de Madrid por la conquista de LaLiga Santander, admitió que está mal de ánimo tras no ganar nada en la temporada y no desveló nada sobre sus intenciones, admitiendo que primero hablar “con el club tranquilamente”.