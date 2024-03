Dicen que recordar es volver a vivir, y así pareció ser el caso este sábado en la capital española, gracias al duelo solidario entre madridistas y dragones. Toda la elegancia del campeón mundial en Francia 98, la entrega del capitán blanco, conocido como el "Ángel de Madrid", las atajadas del llamado "Santo de Móstoles", son algunas de las instantáneas que nos dejó este particular encuentro.

Principalmente, en redes sociales, todas las joyas que resaltaron en la retina de los internautas, quedaron inmortalizadas en el feed del mundo virtual. Incluso, el líder del Deportivo Mixco, Jean Márquez, mostró su interés en su cuenta personal de "X", destacando un clip del 10 francés, en el que despliega su repertorio de habilidades, demostrando que aquel dicho; "el que tuvo, retuvo", es cierto.

En cuanto a los nombres de los integrantes del equipo, la plantilla compuesta y presidida por Florentino Pérez, nos mostró a figuras de la talla de: Álvaro Arbeloa, Raúl González Blanco, Francisco 'paco' Buyo, Steve McManaman, Raúl Bravo, Santiago Solari, Amavisca, Iván Campo, Fernando Morientes, Francisco Pavón, Emilio Butrageño, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Christian Karembeu, Luís Figo, Julio Baptista, Clarence Seedorf, Roberto Carlos, Fernando Sanz, y Esteban Granero.

A pesar de que no son todos los nombres de los presentes, los antes mencionados, ya de por sí, nos hablan de una gran constelación de estrellas de diferentes épocas, las cuales nos recuerdan a diferentes momentos de nuestras vidas.

Concretamente, destacando la magia del otrora conocido como "Harry Potter", bautizado así por el reconocido periodista chileno, Luis Omar Tapia, todo el talento regateador del ex Cannes, Bordeaux, y Juventus, quedó de manifiesto en un pequeño video compartido por la cuenta @madridismoreaI. "Pasarán los años y Zinedine Zidane no perderá su magia", dice su publicación.

Además, es justo este post, el que fue compartido por Márquez, quien parece ser un fanático de Zizou, pues no es el único video del ex seleccionado francés que JM12 comparte en su línea del tiempo.

Florentino Pérez saludando a todas las leyendas del Real Madrid 🥹🤍pic.twitter.com/IkJrCV3f8k — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) March 23, 2024

Cabe resaltar que, la vuelta de Zidane al Bernabéu se produjo en el marco de su última despedida, la cual realizó en junio de 2021, cuando publicó en su cuenta de Instagram una sentida carta con la cual partió caminos con el equipo merengue, el cual, por ese entonces, era entrenado por él. "Me voy porque siento que el club ya no me da la confianza que necesito", fue la razón que adujo el excapitán de Les Blues.

En contraste, este día, el galo, publicó en la misma red social que "dentro de un estadio lleno, increíble experimentar esto otra vez, y por una buena causa".

En la undécima edición de este cotejo, el Madrid, fue derrotado por la mínima diferencia, por primera vez, aunque es lo que menos importa, pues se trata de una exhibición caritativa. Con un costo de 7 euros por entrada, alrededor de 59 quetzales, el estadio ubicado en el paseo de la Castellana, pudo disfrutar con el exguardameta, Iker Casillas, cuando entró, tomando parte para los dos equipos, del mismo modo que cuando estaba en activo.

Ya que jugó un momento con el cuadro portugués y también con el equipo español. Dejando momentos destacados, como la ovación que recibió al entrar a la cancha con su atuendo negro, para el cuadro luso. Y después ataviado en una equipación verde fluorescente, cuando le estrelló un balón en la espalda a uno de sus compañeros madridistas en la zaga blanca.

También, despertó la nostalgia, cuando recibió la banda de capitán por parte de Raúl, protagonizando un emotivo momento entre ambos líderes merengues.

El que tuvo retuvo. Podría volver a jugar mañana mismo.pic.twitter.com/ISWp4WlwJF — • (@yipikayei7) March 23, 2024

Quizá lo más destacado de la intervención de Casillas, fue al final, cuando el meta, compartió con su afición, y ante los reclamos de la misma se fue quitando las piezas de su uniforme. Guantes, playera, shorts, todo fue para los fieles madridistas que clamaban por el futbolista que tuvo un papel importante en la final de Champions del 2002, en la cual los blancos se hicieron con la novena Copa de Europa.

A la postre del duelo, el ex del Inter de Milán, Sporting Lisboa y Barcelona, Luís Figo, dedicó palabras al supuesto fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Después de analizar de manera breve la temporada del equipo de Ancelotti y de candidatizarlos para "ganar todo", el portugués manifestó que le gustaría que llegué Mbappé. Esto destaca, porque tan solo 4 días atrás, Figo, aconsejó al delantero del PSG. "Que sea feliz, eso es lo más importante en la vida. Yo busqué mi felicidad y tuve la suerte de venir al Real Madrid y estar cinco años", dijo entonces en la previa de este partido.

En la misma línea, este sábado, también le quiso aconsejar que la llegada de 'Kiki' al Madrid "depende de muchas cosas, pero en términos de prestigio mundial, no hay otro equipo que te lo pueda dar más que el Madrid". Por otro lado, el goleador francés, habló ayer en la previa del duelo entre Alemania y Francia y declaró que "el día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he escondido. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar".