Zidane y sus excusas por las constantes lesiones de los jugadores del Real Madrid

La lesión de Mendy hace crecer el debate sobre la preparación de los jugadores del Real Madrid y Zidane salió al paso. “La preparación no ha cambiado”, dijo. “Todos los preparadores físicos piensan en el bien del equipo, son gente muy válida y profesional que han ganado mucho”.

“Creo en la gente con la que trabajo aunque luego cada uno opina y se dice que la preparación es mala. Necesitamos respeto a la gente que siempre ha demostrado. Trabajamos muy bien en pretemporada y las lesiones llegan por muchos factores que entran en juego y que hay que aceptarlas”, añadió.

Defendió Zidane que el problema con las lesiones no es exclusivo del Real Madrid y que numerosos equipos lo están sufriendo, por lo que apuntó a una evolución del futbol, sin descanso para jugadores, como principal factor. Aprovechó para defender los días de descanso después de la controversia que generó el concedido tras la dura derrota de París.

“El jugador actual y sobre todo en el Real Madrid tiene que jugar cada tres días y va con su selección. No tiene tiempo para descansar. Antes teníamos 40 o 45 partidos al año y ahora tienen 60. El futbol ha cambiado y se paga caro”, reflexionó.

“Es complicado cuando 18 jugadores se van con su selección y no paran. Es importante explicar a los que criticaban que diese un día de descanso que no es por perder o ganar, hay una planificación porque en 21 días tenemos siete partidos. La gente debe saber que el descanso se planifica, que el jugador no es una máquina. Tiene gente trabajando su recuperación pero no es suficiente”, agregó.

Lamentó Zidane el momento en el que llega una nueva lesión para Ferland Mendy. “Me molesta verle otra vez fuera. Estaba bien pero son muchos partidos y son cosas que pueden pasar. Paciencia, tranquilidad, a recuperarse rápidamente y veremos quién juega mañana”, dijo sobre el lateral izquierdo que se queda vacío sin el francés ni Marcelo.

El técnico madridista habló sobre cómo se siente cada vez que llega una lesión que afecta a sus planes. “Preocupado no estoy, molesto sí. Me molesta muchísimo, porque no quiero a mis jugadores lesionados pero es una parte del futbol que no controlamos muy bien. Les cuidamos mucho, la gente que trabaja aquí es muy buena pero no vale solo eso, de vez en cuando hay lesiones y hay que aceptarlo”.

