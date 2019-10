Zlatan Ibrahimovic anuncia su regreso a España después de dos años en la MLS

El sueco Zlatan Ibrahimovic sorprendió con el anuncio de su regreso a España. (Foto Prensa Libre: Instagram @iamzlatanibrahimovic)

“Hola España, ¿sabéis qué? Estoy de vuelta” Dice sonriente Zlatan en un video que publicó en sus historias de Instagram. Zlatan volvería al futbol europeo después de su aventura en Estados Unidos donde anotó 53 goles para el cuadro de Los Ángeles en 58 partidos disputados, además, hizo 15 asistencias.

Con su particular estilo el jugador sueco declaró hace algunos días sobre una posible renovación con el Galaxy: “Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará de la MLS”, ahora sabemos por el mensaje del jugador que su próximo destino sería España.

En La Liga Zlatan Ibrahimovic ya jugó en el FC Barcelona entre los años 2009 y 2011, en donde no consiguió brillar al máximo ya que tenía a su lado al argentino Lionel Messi.

Pero que equipo en España se podría interesar por contratar los servicios del sueco. Según medios españoles los más fuertes para pagar los US$7.2 millones que percibía en la MLS serían el FC Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Zlatan to La Liga confirmed?! 👀🇪🇸 pic.twitter.com/SBsKm6JMLA — ESPN FC (@ESPNFC) October 29, 2019

Sin embargo, según medios españoles el Barcelona estaría descartado por los jugadores que tiene en ofensiva, el Real Madrid podría ser opción por los problemas que tiene en la delantera y para el Atlético sería complicado pagarle.

Según expertos el video de Zlatan de un supuesto regreso a España también podría tratarse de una campaña de expectativa ya que el jugador es un imán publicitario.

