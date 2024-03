La popularidad de la que goza el exjugador del Montreal Impact con su nuevo equipo, no ha pasado desapercibida en la capital estadounidense. Y es que cada vez que publican algo del seleccionado nacional, sus redes se inundan con el Pabellón Nacional.

Esto lo reconoce la propia entrevistadora, Claudia Pagan, en el perfil de Facebook, del equipo capitalino en su segmento denominado Inside DCU, en español, "Dentro del DCU". Durante su introducción, Pagan, explica cómo el equipo fue capaz de recuperarse de un 2-0 en contra, la semana pasada, cuando visitaron al Portland Timbers.

Dairon Asprilla, en el primer tiempo, y luego, Santiago Moreno, en la segunda mitad, habían puesto las cosas cuesta arriba para los de Washington. Sin embargo, la fortuna les sonrió en el complemento, mediante Mateusz Klich, quien descontó de penal y luego, sobre el final, Kristian Fletcher igualó el marcador.

Este último tanto destaca, no solo porque significó el 2-2 final, sino también, porque marcó la segunda asistencia de Herrera en lo que llevamos de temporada regular, o sea, dos fechas. Cabe recordar, que la primera la registró durante la jornada inaugural, cuando derrotaron 3-1 al New England Revolution. Ese 24 de febrero, el ex del Liverpool inglés, Cristian Benteke anotó los tres goles, el último a pase del jugador chapín.

Además, a la postre de ese duelo, a Herrera se lo vio bastante cercano con los aficionados guatemaltecos asistentes al Audi Field, a quienes les firmó toda clase de artículos, desde playeras de la Azul y Blanco, hasta banderas e incluso zapatos.

En esta tónica, como quien dice, para aprovechar la ola, la gente de redes decidió poner al lateral de 26 años en el foco y preguntarle por su desempeño, el cual lo ha llevado a ser destacado entre el Team of the Matchday, los mejores 11 de la jornada para la liga.

¡Vamos Aaron! 💪



Aaron Herrera has been named to the Team of the Matchday 👏 pic.twitter.com/2ohhKbcf0N — D.C. United (@dcunited) March 4, 2024

"Me siento muy bien, creo que nuestro estilo se está notando y además me está permitiendo aportar en el ataque, pero de igual forma en defensa", respondió en su primera intervención al tiempo en que reconoció que su técnico, Lesesne, ha acertado en la colocación de sus piezas al momento de conformar la alineación titular.

"Sé de lo que soy capaz, pero siempre es difícil cuando uno es nuevo llegar a un equipo y ajustarse a tus compañeros y a la manera de trabajar. Sin embargo, no esperaba conseguirlo tan pronto. No siempre van a estar las asistencias, pero estamos tratando de llevar las cosas con calma, partido a partido", remarcó sobre lo que ha aportado en estas primeras dos semanas con su club.

"Si viste el último partido, ese es Aaron Herrera, me gusta mucho ser agresivo en la defensa, pero también, quiero ser efectivo en el ataque. Creo que hice un buen trabajo conteniendo a uno de sus mejores hombres", reconoció.

"Él siempre fue una inspiración para mí, siempre he querido ser como él, y su sueño siempre fue ser profesional", reveló sobre la relación con su papá, de quien dijo, además, no logró su cometido debido a una lesión en la rodilla y a que empezó a tener hijos.

"Fue mi entrenador desde los 2 hasta los 15 y luego me metió a la academia. Él siempre ha sido muy intenso, muy dedicado. Crecer en Las Cruces no es fácil y él siempre estaba ayudando a jugadores. Crecí con compañeros viviendo en nuestra casa", describió sobre Diego Herrera, su papá de origen guatemalteco, de quien dijo ser la razón por la cual logró llegar al profesionalismo.

"Su sueño no solo era ser profesional, también lo era jugar para Guatemala y jugar frente a toda su familia. Entonces, yo poder hacer eso, es especial para él, porque así puede vivir su sueño a través de mí", remarcó emocionado.

Además, agregó que durante la última Copa Oro, su papá fue a ver a la Bicolor en el partido contra Canadá y que en un bar la gente lo reconoció y le invitó tragos. "Cuando jugamos contra Canadá en la Copa Oro, él fue al partido con su prometida, fue en Houston. Y ellos fueron a un bar, antes del partido, alguien ahí supo que era mi padre y le empezaron a pedir autógrafos y fotos. La gente empezó a comprarle cervezas y ese tipo de cosas, fue un momento bastante especial", contó.

Finalmente, el oriundo de Nuevo México, también recalcó que fue la mejor decisión que pudo tomar, "hacer ese cambio", para jugar con la Selección Nacional, pues aún tiene "un montón de familia" en nuestro país, por lo que le resulta más "increíble".

En su primera temporada con el DC United, Herrera y sus compañeros ocupan la quinta plaza en la Conferencia del Este y cabe resaltar que la próxima semana, también en el Audi Field, los hombres de Lesesne recibirán la visita del líder, el Inter Miami de Lionel Messi y compañía.