Aarón Herrera se encuentra en estos momentos disfrutando de una nueva etapa en su carrera profesional. El futbolista de 26 años fichó por el DC United en el mes de diciembre y ahora está a un par de días de debutar en la temporada 2024 de la MLS.

El guatemalteco, que vistió la camiseta de la Selección de Guatemala por primera vez el 15 de junio de 2023, habló con los medios oficiales de su equipo previo al arranque de la nueva campaña en Estados Unidos y dejó sus confesiones, entre ellas, admitió que jugar para Guatemala fue "la mejor decisión".

"Mi padre nació y fue criado en Guatemala. Hasta ahora ha sido una experiencia increíble. Creo que tomar la decisión de hacer el cambio una sola vez ha sido más que increíble. Ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahora", expresó el internacional guatemalteco que ha vestido la camiseta nacional en seis ocasiones.

Herrera es uno de los futbolistas con ascendencia guatemalteca que se unió al proyecto que dirige Luis Fernando Tena. Junto a Rubio Rubín y Nathaniel Méndez-Laing forman parte de ese grupo de jugadores.

En la Copa Oro 2023 Herrera se adueñó se la titularidad por la banda derecha y disputó los cuatro partidos ante Cuba, Canadá, Guadalupe y Jamaica. En la entrevista con el DC United Aarón también destacó sus virtudes dentro del terreno de juego.

"No me gusta hablar demasiado de mí mismo, pero creo que soy un jugador al que le gusta ayudar a sus compañeros y ponerlos delante de mí. En cuanto a las cualidades en el campo, soy un jugador al que le gusta correr y también me gusta defender", expresó.

Herrera y el DC United tienen programado su debut en la MLS el próximo sábado 24 de febrero a las 18:30 horas de Guatemala.

El primer rival del guatemalteco en la MLS será el New England Revolution y probablemente el guatemalteco sea titular. Otro guatemalteco que está en la MLS es el portero Nicholas Hagen, quien fichó por el Columbus Crew, el actual campeón de la liga estadounidense.

"Everyone has something different to prove and all that coming together is going to provide something special this year."



📺 Player Profiles: Aaron Herrera pic.twitter.com/jXkCNuO9qQ