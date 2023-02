Achuapa recurre de nuevo al mexicano Raúl Arias, a quien no le fue nada bien en su primera etapa

La primera etapa de Arias con el equipo de Jutiapa no fue la mejor , ya que dirigió un total de 25 partidos , de los cuales ganó cinco, empató seis y perdió 14.

Al momento de ser destituido, Arias dejó al equipo en el Torneo Clausura 2022, en la novena posición, con dos triunfos, un empate, cinco derrotas y en la penúltima posición de la tabla del descenso.

Ahora regresa a la institución naranja, a la que encontrará en una situación a como la dejó. Achuapa está en la última posición de la clasificación general con solo un punto, no ha podido ganar. Si bien no está en zona de descenso, no es mucha la diferencia que le lleva en la tabla acumulada a Deportivo Mixco, su más cercano perseguidos a seis unidades.

El primer desafío para Raúl Arias será en la quinta fecha del Torneo Clausura, cuando visite a Comunicaciones este viernes en el estadio Carlos Salazar hijo, de Mazatenango.

Aunque no es seguro que esté en el banquillo, sería el nacional Hamilton López quien dirija dicho compromiso, el cual está con suma obligación de ganar.