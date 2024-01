Aficionados de Antigua reprueban y acusan de “copiar” a Comunicaciones por sus “precios especiales” de cara al Clausura 20204

Esto como una promoción para la temporada que se avecina, siguiendo un poco la estela de Comunicaciones, quienes ya implementaron una modalidad parecida para sus abonados.

Sin embargo, la medida, parece no haber sentado bien en el seno de los seguidores aguacateros, quienes respondieron con sus opiniones en las publicaciones que el equipo colonial realizó la mañana de este domingo.

Al respecto, los carteles que se publicaron en Internet invitan al público a que compren su “pase a los 8 partidos de la Fase de Clasificación del Torneo Clausura 2024 a un precio especial. Incluye carné con su espacio fijo en palco, 1 camisola oficial del equipo, 1 día de fotos con los jugadores del equipo mayor, visita a 1 entreno del equipo y premios de los Aliados Comerciales”.

Cabe mencionar que, este es para la entrada al palco, la cual cuesta cerca de 3 mil quetzales y tendrá acceso a lo antes mencionado.

Por su parte, para tribuna, el precio es de Q700 e incluye lo mismo que el otro boleto pero para la localidad respectiva.

De este modo, las opiniones criticando las medidas, no se hicieron esperar. De entre los 10 comentarios que tiene el primer post, un usuario reclamó: “¡¿Qué cuánto?!😮 No, se pasan, nosotros qué culpa tenemos de que contraten gente extrajera y no tienen dinero para pagarles el sueldo”. En la misma línea, otra persona, exclamó: “3 mil para ir a ver borrachos“.

De igual manera, en el otro posteo, la gente igual expresa su discrepancia con la medida anunciada. Una cuenta acusa directamente al club de “arruinar todo” y otro directamente los llama copiones, en referencia a que el vigente campeón, Comunicaciones, lleva haciendo algo similar con sus aficionados. Con la diferencia que para los cremas, el boleto, por media temporada, va desde los Q200 hasta los Q1700, dependiendo de la localidad.