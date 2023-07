Agustín Herrera pone fin a su carrera: El emotivo mensaje con el que se despidió del futbol

Agustín Enrique Herrera Osuna nació el 22 de marzo de 1985 en Los Mochis, Sinaloa, México. A sus 38 años ha decidido ponerle fin a su historia en el futbol de Guatemala.

“No tuve la oportunidad ni las palabras para agradecer a mis compañeros, amigos, profesores, dirigentes que tuve en el fútbol solo quiero decirles gracias a todos aquellos con los que tuve la dicha de jugar a favor y en contra y a los clubes donde me abrieron sus puertas que lo mejor venga siempre. Dios te bendiga guatelinda no nos despedimos” fue el mensaje que dejó el mexicano en sus redes sociales, dando a entender que tomó la decisión de “colgar las botas” y empezar una nueva etapa en su vida.