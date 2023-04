“Ahora los jugadores son más artistas de redes sociales que futbolistas”: Las confesiones del “pescado” Ruiz ante la posibilidad de ser entrenador

En una extensa entrevista con EFE y conectado desde su casa de Miami, “El pescado” cuenta su experiencia en los Galaxy al lado de Beckham, analiza el impacto que tendría el posible fichaje del argentino Lionel Messi por el Inter Miami y expresa el deseo de que las jóvenes generaciones de jugadores dejen a un lado las redes sociales y vuelvan a descubrir la genuina pasión por el futbol.

“Ahora los jugadores son más artistas de redes sociales que futbolistas”, considera.

¿Cómo se encuentra en su nuevo rol de comentarista?

Es una sorpresa para mí también saltar del campo de futbol a la televisión. La MLS no pudo encontrar mejor partner que Apple TV. Si la MLS quería mostrarse por todo el mundo, encontró el mejor partner. Para mí, viajar a los estadios en los que jugué, saludar a excompañeros, las aficiones que a veces todavía te conocen, para mí es volver a sentirme futbolista.

¿Cómo fue compartir el vestuario con Beckham en los Galaxy?

La llegada de David puso los focos en la MLS. Había mucha prensa, también de Reino Unido y de España. Estar dentro era una cosa increíble. Recuerdo que tuvimos una gira por Asia en 2008, fuimos a Corea del Sur, a Shanghái, Hong Kong y eso era una locura.

Lea más: VIDEO | Los cinco goles más rápidos en la Liga Nacional de Guatemala (el primero fue a los 9 segundos y tres son rojos)

Nos recibían miles de aficionados que se convirtieron en hinchas porque estaba David. El impacto de jugadores como él, o como Messi, trasciende fronteras. Es traer millones de aficionados a la MLS.

¿Ve posible la llegada de Messi?

Yo de primera mano vi el impacto de Beckham cuando vino. Después el de Andrea Pirlo, el de David Villa. Por aquí han pasado jugadores de mucho hombre y han hecho crecer el márketing de la MLS. Traer a un jugador como Messi es ambicioso, también por lo que le da de imagen. Yo no veo a Messi ir rebotando en diferentes ligas en el mundo. Creo que la más adecuada para él es traer a su familia a Miami, vivir en Estados Unidos y ser parte de la historia de este liga.

¿Cómo cambió la MLS desde su llegada a la actualidad?

Cuando llegué había tres o cuatro dueños que tenían a los equipos de la MLS. Se veía que la liga iba a ir creciendo. Necesitaban explicar a los inversionistas lo grande que podía ser esta liga. Para mí la clave fue la construcción del Home Depot Center, del Galaxy, el primero solo para futbol. Esa fue la clave, después todos los equipos entendieron que tener una base de aficionados iba a hacer crecer la atracción.

¿Qué peso tienen los latinos en el crecimiento de la liga?

Los latinos antes no se sentían tan representados, ahora sí. Si ves los aficionados del LAFC yo podría decir que un 80% son latinos, es impresionante. En Seattle también es increíble. El latino ha sido clave en el crecimiento de la MLS.

¿Se siente un embajador del futbol guatemalteco?

No sé si soy el referente del futbol de mi país. Jugué en muchas partes del mundo siendo guatemalteco y a través de mí llegaron a conocer mi país. Mi país es 100% futbolista. Los tres deportes son futbol, futbol y futbol.

¿Le gustaría ser entrenador en un futuro?

No me llama la atención ser entrenador. A mí me costó muchísimo ser futbolista profesional. Vengo de uno de los barrios más pobres de Guatemala y me aferré a la oportunidad de ser futbolista para cambiar mi presente y mi futuro. Ahora los jugadores son más artistas de redes sociales que futbolistas. Conmigo tendrían problemas.

Tiene un fuerte vínculo con los Galaxy. El equipo sigue sin ganar tras siete jornadas. ¿Qué está pasando en su opinión?

Es difícil encontrar una respuesta a este momento. Yo le comentaba a (el técnico, Greg) Vanney que llega un momento en el que, por más que trabajes en el campo, tienes que trabajar en el vestuario, convencer a los jugadores de que los resultados van a llegar. Veo que los Galaxy empiezan bien, luego reciben un gol y se caen. Están psicológicamente un poco débiles.

Lea también: Saudíes piden deportación de Cristiano Ronaldo por una acción ofensiva ante el público

Creo que Javier Hernández y Riqui Puig, así como Douglas Costa, Martín Cáceres tienen que tener personalidad en el vestuario y apoyar. Greg Vanney dialoga, va y te habla, te tranquiliza. Yo he tenido técnicos que pegan dos gritos y todo el mundo reacciona. Vanney no tiene ese carácter y entonces necesitas encontrar esos gritos en los jugadores. Creo que el que más se escucha es el de ‘Chicharito’.