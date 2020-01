Alejandro el ‘Gambeta’ Díaz disfruta en familia previo al comienzo del Clausura 2020

Alejandro Díaz, junto a sus hermanas Candela, Bianca y su madre Karina. (Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza)

El atacante rojo nació un 27 de mayo de 1989, en Rosario, sureste de la provincia de Santa Fe, Argentina, pero a los 8 años se mudó a un pueblo llamado Máximo Paz.

Allí creció al lado de sus cuatro hermanas: Bianca, Candela, Yamila y Fernanda. En su niñez comenzó la pasión por el futbol y desde entonces es lo que alegra su corazón.

Jugó en las inferiores del equipo de su pueblo y se hizo aficionado de Rosario Central. Como la mayoría de argentinos, se ha dejado seducir por el futbol de Leo Messi, a quien considera el mejor de la historia, incluso por encima de Diego Armando Maradona.

El Gambeta atesora muy bien esas memorias de su natal Argentina, y aunque extraña a muchas personas y cosas de allá, disfruta su estadía en Guatemala.

Primero tuvo que adaptarse a vivir en Antigua Guatemala, en donde defendió los colores del equipo colonial hasta el Clausura 2019. “Antigua es una ciudad muy tranquila, en donde podés salir a caminar y tomar mate, que es lo que me gusta. Ahora, acá, hago horas de tráfico; molesta un poquito, pero vivo en un lugar muy bonito”, asegura.

Jugar en la Liga Nacional de Guatemala es un sueño hecho realidad para el jugador rojo, que en el Clausura 2020 portará el dorsal 10 —en el anterior utilizó el 19—. “Cuando mi representante me propuso venir a Guatemala, no lo dudé ni un segundo. Lo que más deseaba era jugar en una liga profesional. No conocía nada del país, pero empecé a buscar cosas en internet”, confiesa el futbolista de 30 años.

Desde su llegada al país, el futbol le ha sonreído. Ganó tres títulos con el combinado antigüeño —Apertura 2015, Apertura 2017 y Clausura 2019— y conquistó el ansiado título 31 de Municipal, en el Apertura 2019.

“Me tocó ser criticado en mi llegada al club. Pasé tres meses lesionado y fue duro para mí. Gracias a Dios, ahora tengo a los aficionados a mi favor y eso es importante para mí”, afirma el delantero.

En familia

Después de la euforia que provocó en Municipal coronarse en el último certamen, con el Gambeta como la principal figura del logro, el rosarino vive días muy especiales.

Desde Argentina llegaron a Guatemala su madre, Karina, y sus hermanas Bianca y Candela, quienes están de visita en el país por primera vez.

Aunque sus horarios son ajustados, debido a los entrenamientos y por estar en vísperas del torneo Clausura 2020, Alejandro ya visitó Hobbitenango y el Irtra Petapa, junto a su familia.

“Todavía no recorrimos mucho. El tema es que por ahí no me dan lo tiempos, pero sí les ha gustado, por ahora”, cuenta el Gambeta con una sonrisa.

Si algo disfruta el habilidoso futbolista edil después de los entrenamientos es descansar y jugar Fifa en PlayStation.

En cuanto al aspecto culinario, prefiere los platillos como carne, milanesa y todo lo que le recuerde a su país. “Ahora que está mi mamá aquí, ella cocina y yo tengo que aprovechar”, cuenta.

Así vive Alejandro Matías, con nostalgia por su Argentina, pero feliz de triunfar en Guatemala haciendo lo que más le gusta.

