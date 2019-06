Alejandro Galindo y el día que debutó con la Selección Nacional frente a Paraguay

Alejandro Galindo se prepara para enfrentar de nuevo a Paraguay. (Foto Prensa Libre: Francisco Sánchez)

“Me encontraba en el Santa Fe de Colombia cuando fui convocado. Me integré a la Selección una semana antes del partido. Pese a que no conocía muy bien a mis compañeros me cobijaron de la mejor manera y me dieron la confianza que todo jugador necesita. Logramos hacer un buen partido”, reconoce Galindo.

Recuerda que en ese encuentro la Bicolor estaba integrada por referentes como Carlos el Pescado Ruiz, Marco Pappa y José Contreras. Este último también jugará en el amistoso del próximo domingo.

Otro momento que cita Galindo es cuando el técnico Éver Hugo Almeida lo hizo ingresar en la segunda parte y jugó como volante central.

Hoy, después de más de siete años, la madurez y la experiencia adquirida por ‘el Tanque’ lo vuelven más fuerte y con mayor capacidad.

“Cada vez que voy a jugar con la Selección siento un hormigueo en el estómago. Creo que quien no experimenta eso no siente ni vive el futbol. Los nervios y las ansias se van calmando ya cuando uno entra a la cancha”, dijo Galindo, ayer, antes de viajar a Paraguay.

Vestido con pants y camisa tipo polo azul, Galindo luce con temple de acero y dispuesto a dar lo mejor para lograr un buen resultado.

“Tenemos en mente sacar adelante a la Bicolor y representar muy bien a nuestro país para subir en el ranquin de la Fifa. Por eso hay que tomarlo con mucha seriedad”, indica el jugador, que recién fue contratado por Comunicaciones.

¿El nueve de Amarini?

Posicionado en el terreno de juego como un falso nueve, Galindo intentará causar el mayor daño posible a Paraguay.

“Desde el partido anterior contra Costa Rica, Amarini —el actual técnico—, me usa en esa posición. Me he acoplado y me siento cómodo; es más de ir al choque”, refiere Galindo, quien además afirma: “Debemos tener un sentido común, que es Guatemala”.

Alentado por el amor de su esposa, Yuri, y su pequeña Antonella, de año y medio, el seleccionado confía en ganar.

“Ellas son mi motivación y mi todo. Alegran mis días”, comenta.

La #SeleMayor llegó a Panamá, sigue nuestra cuenta de Instagram para seguir más de cerca a la Sele rumbo a Paraguay. Instagram/fedefutguate pic.twitter.com/RSFqobkZZf — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) June 7, 2019

Contenido relacionado

> Stheven Robles y Edward Santeliz, las sorpresas del técnico Amarini Villatoro contra Paraguay

> Rafael González, el ingeniero agrónomo y defensa que sueña con debutar en la Selección de Guatemala

> Amarini Villatoro busca que la Selección “tenga personalidad”