Amarini Villatoro está preocupado por los delanteros y el calendario de la Liga

Amarini Villatoro (derecha), técnico de la Selección de Guatemala, junto a Édgar Rivas, su asistente. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

El jet lag no le ha afectado tanto. Es de los que suelen tomar largas siestas durante un vuelo, principalmente, en uno que supera las ocho horas. Eso sí, mientras estuvo despierto, aprovechó para ver la nueva adaptación de Los Ángeles de Charlie, dirigida por Elizabeth Banks.

El técnico de la Selección Nacional todavía intenta asimilar algunos detalles de la aventura europea en la que estuvo durante casi 20 días, y asegura que así como aprendió en el área profesional, este viaje también lo hizo crecer como ser humano.

Conoció de cerca la realidad del futbol en Inglaterra y España, muy diferente a la guatemalteca, desde la infraestructura hasta las formas de trabajo. Esto nunca ha sido un secreto, pero experimentarlo le causó mayor impacto.

Lee también: Minor López Campollo: “Si salimos en todos los partidos con la misma actitud, será fácil sumar”

Preocupado por la escasez de delanteros

Después de haber estado lejos de casa y darse un “baño de humildad”, el técnico nacido en Cobán vuelve a enfocar sus pensamientos en la Sele, que el 4 de marzo se enfrentará en un amistoso a Panamá, y el 26 y 31, a Montserrat —clasificatoria para la Copa Oro—.

“Estoy muy preocupado por los delanteros”, son sus primeras palabras de desahogo, y entonces hace el recuento. “Danilo, lesionado, que era mi 9. Luis Martínez, que también en esa posición tuvo un desgaste bárbaro, está lesionado”, lamentó.

Ante este inconveniente, el técnico intenta mantener la calma e improvisar con los jugadores disponibles. “La escasez de delanteros no va a cambiar ahorita ni en cinco años. Debo buscar la solución”, enfatiza.

Sabe que una opción es Alejandro Galindo, como ya lo ha utilizado, de falso 9. “También puede ser una buena oportunidad para que Wilber Pérez se muestre”, comenta.

La línea delantera es su principal preocupación, pues es en la que menos opciones tiene. “Si analizamos a los dos equipos más ganadores de la Liga —rojos y cremas—, no tienen a un delantero nacional jugando”, asevera.

La nacionalización no está en la lista de prioridades, por lo tardado del proceso, aunque considera que hubiera sido bueno en su momento intentarlo con jugadores como Carlos Kamiani Félix o Agustín Herrera.

La portería

“Jerez —en la portería— lo ha hecho bien en el extranjero. Nicho Hagen tal vez no está pasando su mejor momento, como todo jugador joven que tiene altibajos, pero tampoco lo puedo crucificar, cuando él en Selección ha tenido buen rendimiento”, asegura.

Lee también: Ricardo Jerez: “Siempre estaré listo para el llamado de mi Selección”

La zona que lo hace sentirse más seguro es el medio campo. Está satisfecho con el desempeño de Chema Rosales —como volante mixto—, de Jorge Aparicio, Marco Domínguez y Rodrigo Saravia.

También se toma el tiempo para mencionar a Luis de León, Stheven Robles y Moisés Hernández.

No todo es negativo, y espera con ansias volver a dirigir y sentir la adrenalina que solo la Bicolor puede subir.

Un calendario ajustado

El técnico de la ‘Sele’ está enfocado en los partidos de marzo, principalmente en Montserrat, el primer rival en el camino para la Copa Oro 2021.

Esto significa para él una preocupación más, por la planificación. “El formato de competencia nos está matando, con tanta jornada en miércoles. Panamá sí está haciendo microciclos, ahorita ya lleva el segundo. Yo no puedo, la Liga Nacional lleva jugando miércoles dos semanas; la otra semana no, pero juega Comunicaciones contra el América”, afirma.

Villatoro confiesa que la última semana de febrero sí hará un microciclo para enfrentar a Panamá, sin jugadores de los cremas, por el duelo de Concachampions. “No hay espacio. Después del partido contra Panamá regresan los partidos los miércoles. El formato es malísimo. Yo se lo dije a los presidentes de los clubes, para ellos es un desgaste, los miércoles no llega ni gente a los estadios”, asevera el técnico.

Amarini hace la comparación con Europa, aprovechando su reciente visita. “En Inglaterra los equipos juegan 45 partidos al año, más o menos, no hablamos de los de Champions… Pero sí de equipos como el Madrid también, que tiene plantilla de 32 jugadores, para eso. Los medios de recuperación son muy diferentes a los de aquí. Ellos viajan en un vuelo privado, no en bus a Malacatán. Esos equipos no pasan de 55 partidos”, añade.

Contenido relacionado

>Entrenadores mexicanos invaden las selecciones menores de Guatemala

>Estas son las fechas para los partidos Guatemala vs Montserrat en eliminatoria por la Copa Oro 2021

>La Selección de Guatemala jugará en marzo contra Panamá