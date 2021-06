Amarini Villatoro: “La palabra fracaso siempre aparece y asumo la responsabilidad”

Amarini Villatoro, técnico de la Selección Nacional (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El técnico de la Selección Nacional, Marvin Amarini Villatoro, tiene claro que son los dirigentes quienes tienen la última palabra respecto de su continuidad en la Azul y Blanco.

“Buscamos ganar el partido. Nos vamos con la racha de no perder y no recibir ningún gol. Nos tocó así, así es el formato, no puedo renegar de eso. Peleamos hasta el final. Siento la frustración de la afición, de los jugadores. Estamos mal, no era lo que buscábamos”, dijo Villatoro ante los medos de comunicación.

Agregó: “No sentíamos que debíamos quedar así. Los jugadores tenían claro de que si no ganaban quedábamos eliminados. El rival sabía eso y apostó por eso. En el ranquin (Curazao) eran mejores. Son más que Panamá todavía. El rival hizo su partido, se defendió con la pelota y nosotros no pudimos”.

De acuerdo con el técnico nacional ajustó adentro del campo. “No se pudo lograr el gol de la victoria. Hay que analizar el juego bien y ver los aciertos y los errores. Hubo ocasiones. No nos podemos quejar, pero eso frustra más”, dijo.

Amarini Villatoro ha dirigido ocho partidos desde que se hizo cargo de la Selección. “No he recibido gol en contra, no he perdido. Nos toca llorar. Entiendo al aficionado. Esto es muy triste para mi también”.

Por ahora asegura que seguirá al frente de la Selección porque tiene contrato. “La Federación sabrá qué hacer. Hemos las cosas bien. Estoy frustrado pero he hecho lo humanamente posible”.

“Hemos logrado conformar una base de selección. Los jugadores ya entendieron qué es estar en el equipo. Nos costó conformar este grupo. No sé del futuro, estoy triste, dolido, como todos ustedes, por quedar eliminado de esa manera. Ahora solo queda levantar la cara, al grupo, eso queda”, dijo