Amarini Villatoro se sincera con sus seguidores: ¿Volvería a la Selección de Guatemala? Y el día que lloró por futbol

Actualmente Villatoro disfruta de sus últimos días de vacaciones, antes de volver al trabajo para preparar lo que se viene con el campeón nacional.

En uno de esos momentos de descanso, el extécnico de la Selección de Guatemala decidió interactuar con sus seguidores en redes sociales.

“Última semana de vacas, 10 preguntas”, escribió Amarini Villatoro en una historia de Instagram, junto a la famosa cajita en donde sus seguidores escribieron sus interrogantes. Eso sí, no fueron 10 preguntas. La interacción con los aficionados se extendió un poquito más.

¿Volvería a la Selección Nacional, profe?

En este momento, no. Se deben respetar los procesos. Volvería cuando tenga más de 50 años. En los próximos 12 años no me veo en Selección.

¿(Quién es) El jugador más disciplinado que le ha tocado dirigir?

A nivel de equipos pondría tres: Carlos Gallardo, Kenner Gutiérrez y Jorge Vargas.

¿Cuáles son los planes para este torneo? ¿Afecta mucho la salida de Raí Villa?

Pelearla en lo internacional y pelear el bicampeonato. Agradecidos por el aporte de Raí y le deseamos lo mejor, pero creo que lo conseguido fue más grupal, todos aportaron y estoy contengo con la base que se queda. Están los que tuvieron más regularidad y para mí son la prioridad.

¿Qué fue lo mejor que te dejó el paso por Selección?

Experiencia internacional y madurez emocional.

¿Cómo encontrar un espacio para trabajar y desde dónde en la Liga Nacional, como DT?

Es difícil. Empecé en menores, tercera, segunda, primera y llegué a liga mayor. Lo mejor es quemar esas etapas y ganarse uno en base a trabajo un espacio.

¿El golpe más duro vivido futbolísticamente hablando?

La eliminación en Curazao. No nos repusimos de eso. Llegamos mal a la eliminatoria para Copa Oro. Perder la final con Jocotán en Primera, era mi quinta final perdida al hilo. Lloré ese día.

¿El jugador que más te ha ayudado a ser más técnico?

Moyo, Chepo, Nestor Monge, Palafox… tienen una gran lectura del juego. Serán buenos entrenadores.

¿Qué le diría al Amarini de hace 15 años?

Que luche por sus sueños y que su mamá un día le perdonará haber dejado la carrera de derecho por el futbol y estará orgullosa.

¿Volvería a dirigir en Costa Rica y qué valoración tiene de ese país en temas futbolísticos y de canchas?

Sin duda volvería y primero Dios sé que así será. La mejor infraestructura del área y buen trabajo en la formación de jugadores. Envidia de la buena.

¿Cuántos años más se queda en Xelajú?

Los técnicos vivimos de resultados y siempre he pensado que uno debe estar donde esté cómodo. Puede ser un mes, un año, incierto, la verdad…

¿Quién le sirvió como figura para volverse técnico y por qué?

A nivel nacional Jorge Roldán y nivel internacional Mourinho.

Profe, ¿volvería a dirigir a Guastatoya en un futuro?

Eso sin duda alguna un día pasará. Los tiempos de Dios son perfectos.

¿Qué opina sobre los límites de edad en las ligas de Guate y los minutos obligados a juveniles?

Si se trabaja de buena manera en la formación de jugadores no hay necesidad. Si molesta también ahora el poco compromiso de los jóvenes, prefieren las redes, el play, la fiesta.

¿La Selección puede competir en Copa Oro?

Claro, hay que apoyar a los muchachos y el proceso. Tengo fe que harán un buen papel.

¿Qué dirías de Rafa Díaz?

Gran entrenador y persona. De los entrenadores nacionales que deberían estar en liga mayo.

¿Qué opina del gol de oro?

Siendo sincero el gol que más he disfrutado como aficionado al futbol @eduardomontepeque (Tránsito Montepeque). Lo cobanero no se olvida. Saludos crack.