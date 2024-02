La Selección Femenina de Guatemala disputará el 17 de febrero el partido de la ronda preliminar rumbo a la Copa Oro W de la Concacaf contra su similar de El Salvador.

El partido está programado para ser disputado a las 21 horas de Guatemala en el Dignity Health Sports Park Track and Field Stadium, una cancha alterna dentro del complejo deportivo en donde está el estadio principal del Galaxy.

Sin embargo, a un día del partido las referentes de Guatemala y El Salvador alzaron su voz vía redes sociales y mostraron su descontento con respecto a la sede del encuentro.

Ana Lucía Martínez, delantera del CF Rayadas de Monterrey de la Liga MX Femenina, reaccionó en X y expresó su inconformidad con no jugar en el Dignity Health Sports Park, estadio del Galaxy en la MLS, ubicado en el mismo complejo en donde está el Track and Field Stadium.

La referente del combinado guatemalteco indicó que es "loco" no jugar en el estadio principal ya que la capacidad del Track and Field Stadium es pequeña con relación a la cantidad de personas que han mostrado interés en ver el encuentro.

"¡Es una locura que no estemos jugando en el estadio principal de LA Galaxy y mucha gente quiere venir a nuestro juego! Tenemos que luchar por la igualdad", expresó en su cuenta de X, antes Twitter.

Por su parte Juana Plata, seleccionada nacional de El Salvador, mencionó también vía X que su familia está viajando a Los Ángeles por el partido pero que no podrán obtener entradas.

"El hecho de que mi familia se tome el tiempo de volar a Los Ángeles para este partido y no pueda conseguir entradas para este partido no está bien. ¿Por qué no jugamos en el estadio que nos prometieron inicialmente?", escribió.

En el portal oficial de la Concacaf el estadio que dice será utilizado para los partidos de la ronda preliminar es el Dignity Health Sports Park. Dicho escenario también sería la sede para los duelos entre Guyana ante República Dominicana y Haití vs Puerto Rico.

The fact that my family is taking the time to fly to LA for this match and can’t get tickets into this game is not ok. Why aren’t we playing in the stadium we were initially promised?? @GoldCup @Concacaf @ConcacafW https://t.co/fOnMrjVlU7