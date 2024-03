Después de una aventura de 9 años en el futbol de Europa Ana Lucía Martínez arribó a México para sumarse a la disciplina del Monterrey, equipo siempre protagonista en la Liga MX Femenil y que cuenta con dos campeonatos y un subcampeonato en su palmarés.

Después de algunos meses en donde ha logrado sobresalir, la guatemalteca, que está a punto de vivir su primer clásico nacional femenil entre Monterrey y el Tigres UANL de la campeona mundial española Jennifer Hermoso, ya anticipa que será un duelo especial e importante para ambas instituciones.

La delantera charló con el medio Once Diario MX y reveló sus sensaciones de cara al partido contra Tigres y también detalló sobre su experiencia en México hasta el momento.

"Para mí va a ser una experiencia muy bonita, aparte la gente realmente en México apoya muchísimo. Ese partido es muy especial, emotivo, tengo muchas ganas de jugar, pero lo más importante es que lleguemos bien como equipo, que podamos sacar los resultados", dijo la jugadora de 34 años.

"Este club tiene objetivos muy claros y ambiciosos, tenemos que estar a la altura de lo que quiere", complementó.

Por el momento Tigres marcha como líder invicto en el Torneo Clausura 2024 del futbol mexicano femenino. El equipo que dirige la entrenadora española Milagros Martínez suma 27 puntos, cinco más que Monterrey y el América.

Además de hablar sobre la previa del clásico, AnaLu también tuvo palabras sobre su llegada al Monterrey, equipo que considera está en la elite del futbol femenino y que no tiene "nada que envidiar" al balompié europeo.

"Rayadas nos da todo para que tengamos el mejor rendimiento, no tiene nada que envidiarle a ningún equipo de Europa. A mí me decían que venir al futbol mexicano era retroceder, pero realmente vine a dar un salto de calidad en todo sentido, tanto en la organización como el trato tan profesional que nos dan… Se dice a veces que en el Viejo Continente está lo mejor, no siempre es así. Realmente el club posiblemente esté entre los mejores del mundo, no solo de Latinoamérica, eso lo demuestra en la forma de trabajar y en las instalaciones que tiene", razonó.

El clásico femenino del futbol mexicano entre Monterrey y Tigres se jugará el próximo 15 de marzo a las 21 horas en el estadio BBVA.