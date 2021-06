Ana Lucía Martínez se molesta por las críticas y defiende a sus compañeras de la Selección de Guatemala

Ana Lucía Martínez conduce el balón en el partido de Guatemala frente Costa Rica. (Foto cortesía Fedefut).

El conjunto nacional solventó el domingo uno de dos partidos amistosos contra las costarricenses, mismo que terminó con una derrota 3-1 y el segundo duelo será este martes.

Martínez habló de resultado del amistoso en sus redes sociales y resaltó que pese a tener pocos días de trabajo con la selección, se hizo un buen encuentro en el Estadio Nacional de San José.

“Me levanto con muchos comentarios positivos del partido de ayer, creo que a pesar del resultado y lo poco que hemos entrenado, sin un proceso claro, plantamos cara. Pero también hay comentarios negativos, y no me molestan las críticas a mi persona, pero me duele las críticas a mis compañeras”, indicó la seleccionada.

Agregó: “Hay jugadoras que incluso ponen en riesgo sus trabajos por ir una semana con selección, dicen que nos dedicamos a esto cuando sólo 2 nos lo hacemos al 100%. Aún así, seguiremos dando lo mejor siempre por ya sea con mucho o poco apoyo”.

La jugadora de la Roma CF, de la Serie B de Italia, recibió muchos mensajes de apoyo y le animaron a seguir adelante como estandarte del futbol femenino y de su objetivo de seguir transcendiendo a nivel internacional con su equipo y con la Selección.

El combinado nacional se prepara para disputar la eliminatoria a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, la cual se espera arranque el camino por la Concacaf noviembre próximo.