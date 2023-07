Ana Lucía Martínez se sincera sobre su regreso a la Selección Femenina de Guatemala y habla sobre sus planes y fecha de retiro

¿Cómo fue y cómo se sintió el regreso a la Selección Nacional?

Yo estaba con a la expectativa de cómo me iba a recibir el grupo y cómo iba a recibirme la entrenadora, porque seguramente ella tenía unas referencias mías. Nos reunimos con ella (Karla Alemán) y el cuerpo técnico y estuvo bien. Nunca me habían tratado así, fue muy amigable y me hizo preguntas generales de cómo estaba en Italia, cómo me sentía y si quería regresar a la selección. Fue un acercamiento bien distinto comparado con otros que he tenido.

¿En algún momento dudaste de volver a la selección?

La anterior vez que no me convocaron sí dudé en volver a selección; eso sí me dolió un montón porque me pareció injusto, pero por otro lado, la verdad es que representar a Guate es un orgullo, o sea, una representa a su país. Para mi familia también es importante y creo que también merezco estar en selección. Es un derecho que tengo.

¿Cuál fue el recibimiento que te dieron tus compañeros en la Bicolor?

No sabía si se iban a estar felices o no, pero estuvo bien; fue y natural. Mis primeros entrenamientos, pues ya calculando cómo era el grupo. El futbol es un lenguaje universal, no necesitas hablar para tener conexión con las personas en los entrenamientos. Hay ciertos grupos de jugadoras, como en todos lados, pero en general hay armonía.

¿A ti te gusta ser líder en el terreno de juego?

Yo creo que eso es algo que pasa naturalmente. En la eliminatoria pasada yo creo que faltaron como que líderes en la cancha, un poco como la experiencia y en cierta parte he podido, creo aportar un poco en eso, en esa parte de experiencia, a tener como más tranquilidad en partidos más complejos. Nos pasó en momentos difíciles contra México, yo las llamé (a las jugadoras de Guatemala) y las junté después del tercer gol y les dije, ‘bueno, esto va a ser como un entrenamiento. Va a ser como algo que nos va a servir y que va a ser un aprendizaje, entonces sabemos que el resultado no lo vamos a encontrar, pero debemos dar lo mejor ‘.

¿Y cuál es tu análisis de la participación de Guatemala en San Salvador 2023?

El partido contra México nos ayudó a saber en dónde estamos, fue un golpe de realidad. Sí se ha avanzado, pero nos falta un montón. Tiene todo que ver con la Liga, en dónde juegan las jugadoras, la experiencia que tienen, el ritmo de juegos. Yo veía algunas compañeras que no están acostumbrados a este ritmo. Lo que rescato es que hay potencial, hay un buen grupo, hay como un margen de aprendizaje y de crecimiento muy grande y eso es bueno. O sea que el equipo está apenas empezando y que se ve que el grupo quiere conseguir cosas importantes.

¿Qué crees que necesita la futbolista guatemalteca para ir a jugar a otro país y buscar ese crecimiento?

Entrenar más días, tener buenas canchas también, porque normalmente las jugadoras no juegan en canchas de grama natural ni sintéticas, sino que lo hacen en canchas de tierra, entonces obviamente es más difícil que mejoren su calidad. Pero la vitrina es la selección, entonces por eso también creo que estos partidos que jugamos con selección siempre van a ser importantes para todas. Es una oportunidad que la gente te vea.

El futbol femenino a nivel mundial está creciendo bastante. Eso es bueno pero también significa más competencia para futbolistas como tú, que estás en el más alto nivel.

Sí, eso también estaba pensando, que la verdad es que cada año hay más chavas dedicándose al futbol, o sea cada año es más competitivo. Cada año apoyan más. Entonces yo digo que yo tengo una oportunidad de estar afuera y es un gran gran privilegio. Porque hay jugadoras que vienen atrás, que son buenísimas, ya las fichan equipos profesionales con 17 o 16 años, imagínate ya el futbol femenino cambió, entonces es más competitivo a nivel mundial.

¿En qué momento de tu carrera estás?

Creo que en un momento en el que todo lo que tenía que mostrar, ya lo hice y ahorita ya solo estoy en en una etapa de disfrutar, de crecer como persona, de valorar los los momentos, los pequeños detalles.

¿Ya ha pasado por tu mente la palabra “retiro”?

Sí, ya tengo un plan, como cuándo lo quiero hacer, pero va a ser en un par de años más. Pienso que también la vida son etapas, son etapas y bueno, en este momento estoy disfrutando. Siempre estaré en el deporte porque es algo que me gusta, pero ya de una manera diferente. Me gustaría tener la oportunidad de hacer algo en Guatemala, si no se me da por lo que sea, pues estar en el extranjero, pero siempre relacionado al deporte.