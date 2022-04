Andrea Álvarez: “La liga de nuestro país no es profesional”, el mensaje que dejó la delantera del Zaragoza de España, tras la eliminación de Guatemala del clasificatorio al Premundial

Una de ellas, Andrea Álvarez, dejó un mensaje en sus redes sociales, en el que expresó su sentir tras la eliminación del torneo internacional.

Esta nueva debacle dejó sentimientos encontrados en el grupo de jugadoras, un grupo joven que puede dar más, con un buen trabajo y mejor planificación.

Nadie dijo que competir sería fácil. Esto incluye situaciones que no podemos manejar como futbolistas, iniciando en que la Liga de nuestro país no es profesional, no es excusa, pero defender este escudo y todo lo que implica llevar puesta la azul y blanco es de entender que todo lo hacemos por amor a la camisola y amor a este deporte, expresó Álvarez.