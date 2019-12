Andrés Lezcano quiere la revancha con Sanarate

El costarricense Andrés Lezcano es el jugador clave en Antigua GFC. (Foto Prensa Libre: Carlos Vicente)

El habilidoso jugador se siente motivado, porque aparte del gran momento que atraviesa, las lesiones no han aparecido en su camino desde su llegada al club aguacatero en el Apertura 2018. Considera que su rendimiento ha ido en aumento en los tres torneos que lleva con Antigua.

En su primera aparición —Apertura 2018—, anotó solo dos goles; en el Clausura 2019, hizo tres. Pero actualmente está en su máximo punto, y lo ha mostrado con 10 anotaciones en 19 compromisos, aunque su posición en el terreno de juego fue diferente, más ofensiva.

“Estoy muy contento en lo personal, y siempre hablo de lo mismo. Desde que llegué a Antigua, si he tenido que ir a terapia ha sido por un golpe, no por una lesión delicada o grave. Creo que desde que estoy en Guatemala casi no me he lesionado, y eso es importante para no cortar el ritmo”, expresó Lezca.

El veloz jugador se siente motivado para enfrentar al equipo de Sanarate, un club al que considera complejo, ya que la escuadra aguacatera no le pudo ganar en la fase regular del torneo.

Empató 0-0 en el estadio Municipal, en la primera ronda del certamen, y cayó 0-2 en la segunda vuelta, en su casa, el Pensativo.

“Es un club difícil, porque no le hemos podido ganar en los dos partidos de la fase regular. Lo que queremos es ir y sacarnos esa espinita, y qué mejor momento que este. Todos los partidos son diferentes, y ahora vamos con esa sed de revancha”, afirmó el tico.

El jugador costarricense tiene experiencia en ese tipo de compromisos. En el torneo Clausura 2019, en el que Antigua se coronó monarca por cuarta vez, tuvo la confianza del entrenador —Antonio Servín— durante los cuatro juegos del club en la fase final —los coloniales accedieron directos a semifinales—.

Lezcano considera que el equipo con mejor concentración y más contundente pasará la serie, que arranca mañana en el fortín de Sanarate.

