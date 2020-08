Ángelo Padilla anuncia su retiro del futbol con un emotivo mensaje en el que recuerda su etapa como legionario

View this post on Instagram

Buenas noches a todos. Llego el momento de decir adios A mis 30 años es dificil tomar esta decision. Doy gracias a Dios por la oportundad que me dio de tener este Don y mas por que me abrio muchas puertas dentro de Guatemala como fuera Represente a mi pais durante 3 años en otras fronteras y mi mayor satisfaccion fue que lo hice con mucho orgullo. Quiero agradecer a los equipos que me abrieron laa puertas, entrenadores y compañeros, me llevo lo mejor de cada uno de ellos pero es momento de decir adios. Gracias Futbol por todo.🇬🇹😔