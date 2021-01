Antigua GFC anuncia que ya son diez los casos de covid-19 detectados en su plantel

Este sábado 2 de enero Antigua GFC anunció en sus redes sociales oficiales que luego del caso de covid-19 detectado un día antes, se realizaron nuevas pruebas y a este se sumaron nueve casos más, por lo que casi la mitad del plantel queda en aislamiento.

Las pruebas sabatinas para detectar covid-19 se realizaron de cara al juego de vuelta de cuartos de final ante Comunicaciones, equipo que por su parte recuperó a Agustín Herrera, quien superó el virus sin problemas.

Aunque el club antigüeño no ha informado cuantos de los contagiados son jugadores, su preparador físico Ezequiel Barril, realizó una publicación en la que confirmó ser uno de los elementos del plantel que arrojó un resultado positivo, siendo uno de los contagiados.

Queridos amigos, lamentablemente contraje el Corona virus 🦠, me he cuidado mucho y tomé muchísimas precauciones, pero hoy me toca cuidarme mas que nunca!!!!

Estaré haciendo mi cuarentena y tomando todas las precauciones como corresponde por mi y por mi hermosa familia!!

— Ezequiel Barril (@ebarril71) January 2, 2021