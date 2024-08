Este sábado a las 18:00 horas Antigua G.F.C disputó el tercer duelo de la jornada 2 del torneo Apertura al recibir en el estadio Pensativo a Guastatoya que también llegaba necesitado de puntos, terminaron el duelo con un frío empate de 0-0.

Los coloniales que en la primera jornada no pudieron sumar tres puntos tras empatar con Comunicaciones, al igual que el equipo Pecho Amarillo que no logró sumar de a tres y no se ha podido estrenar en el marcador.

El equipo dirigido por Javier López salió en busca del marcador desde el primer minuto del encuentro, donde Dewinder Bradley fue el creador de las jugadas de peligro en las 20 iniciales, pero sin lograr mayor peligro en el arco de Adrian de Lemos.

Guastatoya intentó reaccionar a la ofensiva colonia al minuto 30 con un remate desviado de Willian Fajardo, pero el potente disparo terminó en manos del arquero Braulio Linares.

Para la segunda parte no cambió la tónica del partido y el equipo local siguió insistiendo en la anotación que le diera sus primeros tres puntos del certamen, el técnico aguacatero dio ingreso a Romario, Oscar Castellanos, Jose Ardon, y Robinson Flores quienes vieron actividad entre semana por la Concachampions.

El partido continuó su curso con ambos equipos generando jugadas, pero sin lograr mayor peligro en ambos arcos, fue hasta pocos minutos del final (87), cuando apareció el "talisman" de los coloniales José Ardón anotó la anotación que sentenció la primera victoria para la Antigua G.F.C.

Por su parte los pechos amarillos no han podido sumar de a tres puntos en las primeras dos jornadas y sin poder abril la lata goleadora al terminar los primeros dos duelos sin poder anotar.