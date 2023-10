Antonio “Chucho” López: uno de los ausentes de la convocatoria de la Selección de Guatemala

Entre las principales novedades está la inclusión de Robin Betancourth del Monagas de Venezuela y de Matan Peleg , además también resaltó la no presencia de Aarón Herrera que continúa recuperándose de una lesión, sin embargo, entre lo más comentado por los aficionados de la Bicolor es que Antonio de Jesús el “Chucho” López no fue incluido en el listado.

Antonio López ha sido un regular en los llamados de Luis Fernando Tena, ya que de los 26 partidos que ha dirigido desde que tomó el mandó en 2021, el “Chucho” ha figurado en 23 convocatorias, y ha disputado minutos en 19 encuentros.

Sin embargo, pese a estar en a lista de los partidos ante El Salvador y Panamá de septiembre, Antonio López no vio minutos ya que permaneció en la banca. La última vez que saltó al terreno de juego fue ante Honduras en el duelo amistoso previo a la Liga de Naciones.

En el lugar de López, de 26 años, entró Robin Betancourth, legionario que estará jugando en la posición de delantero bajó la dirección técnica de Luis Fernando Tena en la Selección Nacional de Guatemala.

Ante la no convocatoria del jugador de Comunicaciones, aficionados de la Selección de Guatemala han utilizado las redes sociales para dar a conocer su opinión sobre la ausencia.

Comentarios como “La selección sin Chucho López y Aaron Herrera no será la misma de copa oro“, “No convocan al Chucho López” y “Cómo porque no esta convocado el Chucho López“, resaltan en X.

En la actual temporada López acumula 12 partidos entre el Apertura 2023 y la Copa Centroamericana, ha anotado dos goles y ha repartido 5 asistencias.

Los duelos de Liga de Naciones serán el 13 y 17 de octubre, ambos serán en condición de visita y ahí la Selección de Guatemala buscará su boleto a la Copa América USA 2024.