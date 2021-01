Apertura 2020: Árbitros que irán al Mundial de Clubes arbitrarán el juego pendiente entre Comunicaciones y Antigua GFC

Mario Escobar Toca, central; y Humberto Panjoj, asistente uno, son parte de la cuarteta arbitral que dirigirá el juego de cuartos de final postergado por un contagio masivo de covid-19 entre Comunicaciones y Antigua GFC. El duelo será el domingo 17 de enero en el estadio Doroteo Guamuch Flores a las 18 horas.

Lea también Lucero Mejía Arce: nada contra lo imposible Raúl Barreno 14 de enero de 2021 a las 09:00h

Ambos árbitros estarán en el Mundial de Clubes que dará inicio el uno de febrero y terminará diez días después. Durante el partido de Cremas y Panzaverdes completan la cuarteta arbitral como asistente dos Luis Ventura, Kevin Cacao, cuarto árbitro; y Carlos Batres, asesor.

En esta competencia jugarán el Bayern de Múnich, campeón de la Champions League; Ulsan Hyundai, Asia; Al-Ahly, África; Al-Duhali, anfitrión del país sede -Qatar-, Tigres, Concacaf; y el 30 de enero se define si será Santos o Palmeiras por la Conmebol Libertadores.

A tres días de disputarse el partido ninguno de los dos equipos ha alertado sobre nuevos casos de covid-19, por lo tanto todo sigue en pie para que termine esta fase de cuartos de final del torneo Apertura 2020 que ya ha sido reprogramado en tres oportunidades por casos de coronavirus en equipos como Sanarate y Antigua GFC.

El partido de ida de esta serie, que se disputó en el estadio Pensativo el 31 de diciembre de 2020, terminó en empate. Dos días después el cuadro colonial alertó a la Liga Nacional de un contagio masivo de coronavirus en el equipo y esto obligó a suspender el choque.

Los otros partidos entre Municipal vs Iztapa; Malacateco vs Xelajú y Cobán Imperial vs Guastatoya sí se llevaron a cabo en la fecha reprogramada. Clasificaron a semifinales Municipal, Xelajú y Guastatoya. Ahora se está a la espera del resultado de este encuentro pendiente.

📌 Cuartos de Final | Partido de Vuelta

🆚 Antigua

🏟 Doroteo Guamuch Flores

🗓 Domingo, 17 de enero

⏰ 18:00 hrs.

📺 Canal 7

🏆 #Apertura2020#VamosCremas pic.twitter.com/SJ9lRX0kUb — Comunicaciones FC (@CremasOficial) January 14, 2021

Si avanza Comunicaciones jugará contra Xelajú y Municipal lo hará frente a Guastatoya. Si clasifica Antigua enfrentará a Municipal y los chivos a Guastatoya.