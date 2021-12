Apertura 2021: Irving Rubirosa y José Cardozo se verán las caras de nuevo, ahora desde el banquillo del Xelajú VS Municipal

Este juego representa un nuevo desafío para Rubirosa y Cardozo, quienes en agosto de 2003, jugaron el partido inaugural del torneo Apertura. Aquella vez el ahora técnico de los chivos fue determinante para remontar un marcador adverso de 1-3 y se llevaron la victoria del estadio Nemesio Diez con un 4-3.

Pues ahora será un cara a cara desde el banquillo. Rubirosa desde el área de los altenses y el Diablo Mayor desde la escarlata.

“Como jugador enfrenté a Cardozo. Yo en Atlante y él en Toluca. Pepe fue figura y de los mejores jugadores que han llegado a México. Todo mi respeto y admiración, pero ahora trataremos de ganarle la serie”, aseguró Rubirosa, técnico que llegó a Xelajú en sustitución de Antonio Morales a mediados de octubre pasado.

Para el técnico mexicano será un difícil juego ante los rojos. “Ellos son favoritos para el título. Tienen una plantilla con gran recorrido, eso lo hace complejo”.

Agregó: “Si salimos bien, con un juego de esos que no te desconcentras y con el ímpetu, independientemente de la complejidad del rival, podemos lograr el resultado”.

“La serie es de 180 minutos, pero tiene peso sacar una ventaja. Siempre ir al segundo partido con goles a favor es bueno. Trataremos, con paciencia e inteligencia, de sacar la ventaja. En el papel debemos hacerlo porque estamos en casa”, refirió Rubirosa.

Para el estratega quetzalteco “si por alguna razón debemos ir a ganar al Trébol, lo haremos. La idea es mostrar nuestra mejor versión”.

Rubirosa no escondió sentirse bien y contento de estar en Xelajú. “Disfruto estar aquí, me gusta mi trabajo, la gente y la ciudad me han recibido bien. En términos generales estamos bien y mucho más ahora que estamos en la liguilla final”.

✅ Entrenamiento en el estadio Mario Camposeco, de cara al primer partido de la serie de cuartos de final ante Municipal. ⚽️👌🏻💙❤💪🏼📸🎅🏻 pic.twitter.com/agYUO9SSMl — Club Xelaju MC (@Xelaju_Oficial) December 7, 2021

“Somos un equipo más dinámico, más agresivo, nos llevará tiempo mejorar mucho más. Muchos de los jugadores no tuvieron un buen proceso formativo. Nos llevará tiempo aterrizar un nuevo sistema de juego. Muchos de nuestros jugadores no tienen esa formación. Tienen ganas, compromiso, pero eso no suple que no hayan tenido buenas fuerzas básicas, formación de élite”, expresó.

De aquel equipo en mala rancha, confuso y con algunas cosas por cambiar que encontró, Rubirosa explica que el grupo es bueno. “Son buenas personas, y eso permitió que la inclusión del nuevo cuerpo técnico fuera más sencilla y avanzar en buena forma”.

La mente puesta en los cuartos de final 😈🤙🏼 pic.twitter.com/P9Sw8GMd4Q — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 9, 2021

La ventaja para enfrentar a Municipal, concluye, es que maneja un equipo flexible. “Tratamos de meter mucha intensidad. La flexibilidad de los jugadores para cuando se le asigna una tarea es buena. Si dices a la derecha, a la izquierda, lo hacen. Eso nos puede venir bien ahora en esta instancia”.

Pero también teme por las falencias que las resume en la falta de entendimiento táctico, la desconcentración, la falta de contundencia.

“Generamos jugadas, creamos opciones, pero nos ha faltado frialdad para definir. Ahora en esta fase no tendremos muchas oportunidades. En esta instancia no gana quien tenga muchas, sino quien acierte las pocas que haya”.