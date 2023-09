Apertura 2023: Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Guatemala

Durante el sábado se desarrollarán dos encuentros, siendo el Mixco vs Municipal a las 16 horas en el Estadio Santo Domingo y el Guastatoya vs Achuapa en el David Cordón Hichos en horario de las 20 horas.

El resto de la jornada se complementará el domingo con tres partidos: Comunicaciones vs Coatepeque a las 11 horas; Xinabajul vs Malacateco (17 horas) y finalmente el Xelajú MC vs Cobán Imperial (20 horas).

Y el último duelo se jugará el 26 de septiembre, siendo el CSD Zacapa vs Antigua GFC.

Así marcha la tabla de posiciones

Malacateco es el actual líder del torneo, a lo largo de las 8 jornadas anteriores ha demostrado ser el equipo mas regular y sus 17 puntos lo confirman en lo más alto de la tabla, además, sus resultados también han sido buenos; 5 triunfos, 2 empates y solo 1 derrota.

En segunda casilla está el Guastatoya, el equipo pecho amarillo tienen 13 puntos y por ahora iguala en puntos con un Antigua GFC que recientemente despidió a Ronald González como su entrenador.

Cuarto aparece el equipo de los Príncipes Azules del Cobán Imperial, el equipo que dirige Eduardo Méndez se mantiene con 11 unidades, una más de las 10 que acumula Municipal en la quinta casilla. Comunicaciones también tiene 10 puntos y es sexto general.

El resto de las posiciones las ocupan Achuapa, Coatepeque, Mixco, Zacapa, Xinabajul y Xelajú MC.