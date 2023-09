Apertura 2023: Cremas visitan a Toros y Rojos reciben a Gallos, así se jugará la jornada 10 de la Liga Nacional

Ese vibrante duelo a las 20 horas en el Estadio Santa Lucía cerrará le actividad del sábado 30 de septiembre, ya que horas antes Antigua GFC recibirá a Guastatoya (18) y a las 15 horas, Municipal enfrenta en casa al CSD Zacapa.

La actividad del domingo 1 de octubre, se complementará con un Coatepeque vs Xelajú, un Achuapa vs Mixco y cerrará con el Cobán Imperial vs Xinabajul Huehue.

Deportivo Malacateco lidera la clasificación del Apertura 2023 con 17 puntos, cerca está Municipal con 14, mismas unidades del Deportivo Achuapa.

Con 13 puntos siguen en la tabla Comunicaciones, Guastatoya y Antigua GFC. Con 12 descansa en la séptima posición el CSD Zacapa.

De la octava a la décima posición Xinabajul, Xelajú y Cobán tienen 11 y finalmente los últimos dos puestos en la tabla los ocupan Coatepeque y Mixco, ambos con 9 unidades.

Sábado 30 de septiembre

Municipal vs CSD Zacapa, 15 horas

Antigua GFC vs Guastatoya, 18 horas

Malacateco vs Comunicaciones, 20 horas

Domingo 1 de octubre