Arquímides Ordóñez se despide del Cincinnati FC marcando su primer gol y los clasifica en la copa

Ordóñez, tiene listas sus maletas para volver a Guatemala y concentrarse con el conjunto nacional. Pero antes, tuvo la oportunidad de jugar con su equipo Cincinnati de la MLS y que mejor hacerlo como titular.

Y no solo fue eso, “Quimi” pudo despedirse dejando una buena sensación, al jugar todo el partido y marcar el gol que le dio la victoria sobre el Louisville City por la tercera ronda del US Open Cup.

