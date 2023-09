Buscan evitar sanciones, la campaña de la Fedefut para prevenir el racismo en el partido de Guatemala ante Panamá

Bajo el lema “¡Todos jugamos en el mismo equipo! No a la discriminación del rival”, la Fedefut ha utilizado sus redes sociales para instar a los seguidores a mostrar respeto y fair play hacia los jugadores panameños. Este movimiento tiene un fundamento sólido, ya que, según la normativa FIFA, cualquier manifestación de racismo durante un partido debe resultar en la suspensión del juego.

Así lo estableció Gianni Infantino, el pasado mes de junio, tras lo acontecido con el jugador del Real Madrid, Vinicius Jr, en el campo del Valencia, cuando sus seguidores lo llamaron “mono, mono, mono”.

“Respecto al racismo y la discriminación, es muy importante que, además de hablar de ello, se actúe de forma decidida y convincente: tolerancia cero. Si hay racismo, no hay fútbol. Paremos, pues, los partidos. Los árbitros pueden hacerlo en las competiciones de la FIFA, ya que contamos con un protocolo para detener el juego, y hay que tomar medidas en todos los niveles, también en los ámbitos nacionales. Debe asumirlo todo el mundo y vamos a ir juntos hasta el final”, aclaró el máximo mandatario de FIFA tras reunirse con la Confederación Brasileña y el propio Vinicius.

En la misma línea, la Concacaf, también cuenta con un protocolo para esta situación, el cual establece “un método de tres etapas para tomar acción ante cualquier comportamiento racista grave y / o comportamientos discriminatorios en los estadios de fútbol, como por ejemplo, cantos racistas, insultos, gritos y pancartas“.

Gianni Infantino has met Brazil and Real Madrid forward Vinícius Júnior, the victim of several shocking racism incidents while playing for his club this season, and sent a powerful message, saying that football cannot go on when there is discrimination.

