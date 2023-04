Calendario del Mundial Sub 20: Estas son las fechas en las que jugará la Selección de Guatemala

El técnico mexicano Rafael Loredo, mostró su felicidad después de conocer a los rivales de Guatemala, aunque será un grupo complicado: “Muy contento. Es buen grupo y padrísimo”, señaló.

Después del sorteo y de hacer oficiales las sedes para la Copa del Mundo de Argentina, también se conoció el calendario para el certamen que comienza el 20 de mayo y finaliza el 11 de junio.

Calendario de la Selección Sub 20 de Guatemala

Guatemala vs Nueva Zelanda – Sábado 20 de Mayo

Argentina vs Guatemala – Martes 23 de mayo

Guatemala vs Uzbekistán – Viernes 26 de mayo

Calendario completo del Mundial Sub 20

20/05 – Grupo A – Guatemala-Nueva Zelanda (Santiago del Estero)

20/05 – Grupo A – Argentina-Uzbekistán (Santiago del Estero)

20/05 – Grupo B – Estados Unidos-Ecuador (San Juan)

20/05 – Grupo B – Fiji-Eslovaquia (San Juan)

21/05 – Grupo C – Israel-Colombia (La Plata)

21/05 – Grupo C – Senegal-Japón (La Plata)

21/05 – Grupo D – Nigeria-República Domincana (Mendoza)

21/05 – Grupo D – Italia-Brasil (Mendoza)

22/05 – Grupo E – Inglaterra-Túnez (La Plata)

22/05 – Grupo E – Uruguay-Irak (La Plata)

22/05 – Grupo F – Francia-Corea (Mendoza)

22/05 – Grupo F – Gambia-Honduras (Mendoza)

23/05 – Grupo A – Uzbekistán-Nueva Zelanda (Santiago del Estero)

23/05 – Grupo A – Argentina-Guatemala (Santiago del Estero)

23/05 – Grupo B – Estados Unidos-Fiji (San Juan)

23/05 – Grupo B – Ecuador-Eslovaquia (San Juan)

24/05 – Grupo C – Senegal-Israel (La Plata)

24/05 – Grupo C – Japón-Colombia (La Plata)

24/05 – Grupo D – Italia-Nigeria (Mendoza)

24/05 – Grupo D – Brasil-República Dominicana (Mendoza)

25/05 – Grupo E – Uruguay-Inglaterra (La Plata)

25/05 – Grupo E – Irak-Túnez (La Plata)

25/05 – Grupo F – Francia-Gambia (Mendoza)

25/05 – Grupo F – Corea-Honduras (Mendoza)

26/05 – Grupo B – Ecuador-Fiji (Santiago del Estero)

26/05 – Grupo A – Uzbekistán-Guatemala (Santiago del Estero)

26/05 – Grupo B – Eslovaquia-Estados Unidos (San Juan)

26/05 – Grupo A – Nueva Zelanda-Argentina (San Juan)

27/05 – Grupo D – Brasil-Nigeria (La Plata)

27/05 – Grupo C – Colombia-Senegal (La Plata)

27/05 – Grupo D – República Dominicana-Italia (Mendoza)

27/05 – Grupo C – Japón-Israel (Mendoza)

28/05 – Grupo E – Irak-Inglaterra (La Plata)

28/05 – Grupo F – Honduras-Francia (La Plata)

28/05 – Grupo E – Túnez-Uruguay (Mendoza)

28/05 – Grupo F – Corea-Gambia (Mendoza)

29/05 – DÍA DE DESCANSO

30/05 – Octavos de final – 1B-3A/C/D (Mendoza) (38)

30/05 – Octavos de final – 2A-2C (Mendoza) (37)

31/05 – Octavos de final – 1C-3A/B/F (San Juan) (42)

31/05 – Octavos de final – 1A-3C/D/E (San Juan) (41)

31/05 – Octavos de final – 1D-3B/E/F (La Plata) (40)

31/05 – Octavos de final – 1E-2D (La Plata) (39)

01/06 – Octavos de final – 1F-2E (Santiago del Estero) (44)

01/06 – Octavos de final – 2B-2F (Santiago del Estero) (43)

02/06 – DÍA DE DESCANSO

03/06 – Cuartos de final – W37-W40 (San Juan) (46)

03/06 – Cuartos de final – W42-W39 (San Juan) (47)

04/06 – Cuartos de final – W43-W41 (Santiago del Estero) (48)

04/06 – Cuartos de final – W38-W44 (Santiago del Estero) (45)

05-07/06 – DÍAS DE DESCANSO

08/06 – Semifinales – W45-W46 (La Plata)

08/06 – Semifinales – W47-W48 (La Plata)

09-10/06 – DÍAS DE DESCANSO

11/06 – Tercer lugar (La Plata)

11/06 – Final (La Plata)