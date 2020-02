Carlos el ‘Pescado’ Ruiz se molesta y le responde a David Faitelson en Twitter

Carlos Ruiz le respondió a David Faitelson. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“La mayor parte de los ex futbolistas se “prostituyen” ==con respeto a las prostitutas== en las mesas de debate y análisis de la televisión. No son ni periodistas ni reporteros, son unos vivales que se aprovechan del medio para buscar otro cometido…”, fue el tuit que compartió Faitelson, periodista de ESPN.

Lee también: Alejandro “Gambeta” Díaz liquida a Xelajú MC Carlos Vicente 12 de febrero de 2020 a las 10:00h

Después de sus fuertes declaraciones, el exseleccionado nacional no pudo contenerse y respondió: “Quizá a muchos no nos interesa la primicia y es por eso que no stalkeamos jugadores y dirigentes. Ya que hablas de evidenciar cositas, también le podríamos pedir a los periodistas deportivos que no hablen de CÓMO PEGARLE A LA PELOTA, TÉCNICA E INCLUSO DE TÁCTICA. SON UN DESASTRE”.

Lee también: Antigua le quita el invicto a Comunicaciones

Actualmente Carlos Ruiz es comentarista de futbol en la cadena beIN Sports. En esta aventura profesional ha tenido la oportunidad de estar en la casa del FC Barcelona, el Camp Nou, por motivos laborales. En sus redes sociales suele compartir sus experiencias como comentarista del deporte que tanto lo apasiona.

Después de su respuesta a Faitelson, un usuario le contestó a Ruiz: “El hecho de que una persona no haya sido profesional del fútbol, no quiere decir que no sepa cómo pegarle a la pelota mejor o igual a un profesional. También si un ex futbolista no estudió para ser reportero no quiere decir que no pueda hablar en público o hacer un análisis”.

La crítica viene del "reportero" al ex futbolista o ex técnico. Algún complejo de inferioridad tendrá o cada vez son menos teóricos en el negocio y tienen un poco temor. — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) February 13, 2020

La mayor parte de los ex futbolistas se “prostituyen” ==con respeto a las prostitutas== en las mesas de debate y análisis de la televisión. No son ni periodistas ni reporteros, son unos vivales que se aprovechan del medio para buscar otro cometido… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 12, 2020

Contenido relacionado

>Carlos Ruiz y Juan Carlos Plata muestran su apoyo incondicional a Municipal

>La foto por la que comparan a Carlos ‘el Pescado’ Ruiz con Rigo Tovar

>Carlos “el Pescado” Ruiz publica fotografía cambiando pañal a su bebé y hace este llamado