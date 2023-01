Carlos Figueroa: El tope edades ha dejado sin empleo a más de 100 jugadores en Guatemala

“Es una oportunidad que tenemos para las partes de exponer nuestros argumentos, presentar pruebas y memoriales antes de que la CC tome una decisión”, explicó Carlos Figueroa, exjugador y presidente de Sifupgua.

Resaltó que la audiencia es específicamente por el Reglamento de la Liga Segunda División, ya que el de la Primera División se lleva por separado, debió a que es otro reglamento.

“Desde julio del año pasado está vigente este reglamento. En junio próximo la Federación aprobará los nuevos, pero si sale la sentencia a nuestro favor esperamos que se puedan inscribir muchos jugadores que están pendientes de hacerlo”, aseguró Figueroa.

Según el reglamento vigente en la Segunda División se pueden inscribir jugadores hasta 27 años y cuatro pasados, mientras que en la Primera División hasta 35 años y tres pasados. Esta situación, explicó el representante de Fifpro, ha afectado al menos a cien jugadores.

“En otros países no existe está regulación, solo es acá en Guatemala. En México y Panamá tienen vigente los minutos para jóvenes, pero este tipo situación de tope de edad no se tiene”, resaltó.

Recordó que cuando la se aprobó el reglamento de competencia, emitido por la Federación de Futbol de Guatemala, según acuerdo federativo CE-35-2022, presentaron a la Fedefut una solicitud para dejar sin efecto la disposición, la cual fue acompañada por al menos 400 firmas de jugadores de diferentes ligas.

Reacción

“Esto no es un capricho ni algo sacado de la manda, hemos venido trabajando desde hace más de seis meses el cambio de las edades, se avisó con tiempo para que las ligas se lo plantearan a sus clubes al momento de iniciar con las inscripciones de sus jugadores”, dijo en su momento Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut.

En cuanto al pronunciamiento de un sector de jugadores que se opuso a este, Paiz dejó claro que no tiene la intención de afectar a nadie, pero que se era necesario implementar esta medida.

“No entiendo cómo un sindicato de jugadores profesionales no protege todos por igual, sino solo a una parte; los jóvenes también son profesionales. Además, es una organización no reconocida por la Federación”, destacó en una entrevista a Prensa Libre pocos días después aprobado el reglamento.