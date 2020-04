Carlos Ruiz da la bienvenida a la Pascua y derrocha ternura junto a su hija

Carlos Ruiz disfruta cada momento con su hija Luna. (Foto Prensa Libre: Instagram de Carlos Ruiz)

Estar en casa ha hecho que muchos futbolistas aprovechen para compartir más con sus pequeños hijos, quienes también disfrutan estar al lado de sus padres y que mejor que compartir con un balón.

‘El Pescado’ Ruiz así como ha sido crítico por la situación actual que atraviesa el país tanto por la pandemia del convid-19, así como algunas decisiones administrativas del futbol guatemalteco, también ha compartido varios videos con Luna, su hija más pequeña, quien luce feliz junto al máximo artillero de la selección nacional.

Con la llegada de la Pascua, ‘el Pescado’ se acomoda sobre el tapete de la pequeña y hace unas tecniquitas con el balón, mientras Luna intenta quitarle la pelota, pero le es complicado alcanzarlo. Carlos disfruta del momento, la abraza y la besa como premio por el esfuerzo durante el juego que comparten en el suelo.

El máximo artillero de la Selección Nacional ha mostrado su lado más tierno con Luna posteando historias o videos en su cuenta de Instagram, en donde deja a un lado su lado fuerte e imponente que mostraba en el terreno de juego.

La semana pasada se molestó por la actitud de algunas personas que se aprovechan de los problemas que se atraviesa en el país. “En Guatemala no hay que creerle nada a todos los exfuncionarios públicos y políticos que ya estuvieron en el poder y no hicieron nada, y ahora cuando ya no están resulta que tienen la solución a todos los problemas del país. no desaprovechan el momento para venderse”, decía en el mensaje.

Pero ahora con la Pascua quiso mostrar esos momentos de intimidad junto a su familia en Miami, en donde también está en cuarentena para protegerse del covid-19.