Carlos Ruiz: el día en el que “el Pescadito” le dijo adiós a la Selección Nacional, pero se convirtió en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas

Esa noche en el Estadio Nacional el combinado goleó 9 a 3 a San Vicente y las Granadinas. Ruiz, en ese recinto que lo vio hacer extraordinarios tantos, disfrutó como nunca y se retiró entre los aplausos y el reconocimiento no solo de la afición, sino de sus compañeros de Sele.

Pero sobre todo, se retiró haciendo una marca en las eliminatorias mundialistas que hasta ahora está bajo amenaza ni más ni menos que por el portugués Cristiano Ronaldo.

Aquel día se cerró el ciclo para un jugador que marcó su primer tanto con la Bicolor un 13 de marzo de 1999 ante El Salvador en una Copa de Naciones de la Uncaf que se disputó en Costa Rica.

Desde entonces no dejó de anotar y alcanzó las 68 dianas en las 137 apariciones con la Azul y Blanco. Y cerró la cuenta en eliminatorias en 39, un récord que está en riesgo con Cristiano Ronaldo.

Ruiz, siempre polémico, como cuando CR7 se acercó a su marca. Aquel día escribió en Twitter: “Primero. Que alguien me despierte. Cinco años retirado y en la época de dos de los más grandes futbolistas aún estoy en esa lista. Segundo. Ojalá y lo rompa Cristiano así su país y el mundo le dan el valor que ese récord merece. Conmigo pareciera que era fácil y sin valor”.

La huella imborrable que dejó hace meditar sobre quién y cuándo llegará el sustituto en la Sele. Ha habido jugadores que lo han intentado, pero ninguno ha sido el referente que ha necesitado para hacer la diferencia.

Así lo reconocen comentaristas extranjeros y nacionales. El paso de Ruiz Gutiérrez en el futbol nacional e internacional ha puesto a Guatemala en el mapa y su ausencia aún la notan en estos tiempos.

“El Pescadito” comenzó su nado en enero en 1995 en el Municipal. Llegó el 2001 y sus cualidades y goles le abrieron el camino hacia Europa. El PAS Giannina en Grecia lo acogió en junio de ese año.

De Grecia volvió a Municipal, pero su camino estaba marcado para estar en el extranjero. Se fue a la MLS, con los Ángeles Galaxy, equipo con el cual vivió sus mejores años y que, dicho sea de paso, el próximo 15 de septiembre, día de su cumpleaños 42, le rendirán un tributo a él y otros jugadores centroamericanos.

Fue un 2001 fabuloso para Ruiz en el Galaxy. Fue fabuloso también en materia de la Selección donde comenzaba a forjar su propia historia a base de goles y en medio de un cambio generacional obligatorio.

En Estados Unidos también jugó para el FC Dallas, para el Toronto FC, el Philadelphia y el DC United. En México estuvo en el Pueblo y el Veracruz.

En Grecia, a donde volvió diez años después de debutar en el extranjero, militó en el Aris Salónica, equipo con el cual jugó la Europa League. Paraguay es otro país en donde le recuerdan con cariño. En el Olimpia lo tienen como un referente en su delantera.

Su primer gol lo marcó a los 19 años y el último a los 36. En el primer juego no era el referente ni el capitán, en el último sí. Con esa primera anotación, y las últimas cinco, alcanzó las 68 con la Bicolor, y firmó una marca de 39 en clasificatorias mundialistas que hasta ahora solo Cristiano Ronaldo podría batir.

Gracias Dios por permitirme ver la magia de Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez

Entrevistado por este diario en septiembre de 2018, Carlos Ruiz expresó: “Lejos de la Selección he estado muy triste, pero del futbol he vivido con mucha tranquilidad y paz. Para mí la Selección no era simplemente jugar futbol, era todo y quizá no encuentre las palabras para describir lo que me hacía sentir cada vez que era llamado para representar a mi país”.

Carlos 'el Pescado' Ruiz cumple 41 años este martes 15 de septiembre. En sus 21 años como futbolista profesional, acumuló títulos y anécdotas que quedaron plasmados en fotografías

En los últimos cinco años, el delantero centro guatemalteco, entre sus oficios como comentarista deportivo y juegos de exhibición con amigos de antaño como Guillermo ‘el Pando’ Ramírez, también ha protagonizado encontronazos con la dirigencia guatemalteca en sus redes sociales.

Siempre polémico, siempre pendiente del futbol de Guatemala, ha remarcado la importancia de hacer algo por el deporte, y nunca ha ocultado sus intenciones de dirigir administrativamente el balompié local.

Carlos "el Pescado" Ruiz volvió a encender las redes con un mensaje envió a la Fedefut a través de su cuenta de Twitter.

Este 6 de septiembre de 2021 se cumplen cinco años sin Ruiz Gutiérrez en activo, pero aún se puede disfrutar de cada una de sus publicaciones que reclaman algo más que ser reconocido, reclaman hacer algo por el futbol nacional.