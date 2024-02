La MLS estrenó temporada este 21 de febrero con el duelo entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Real Salt Lake en el Chase Stadium en Fort Lauderdale. Con motivo de conmemorar el inicio de su temporada 29 la cuenta oficial de la liga de futbol más importante de Estados Unidos sacó una publicación llena de nostalgia, ya que recordaron a sus MVP (jugadores más valiosos) a lo largo de la historia.

Fue en esa publicación que apareció el nombre de un conocido del balompié de Guatemala. Carlos el "pescadito" Ruiz, uno de los futbolistas más reconocidos del país y máximo goleador de la Selección Nacional apareció en el selecto listado de la MLS.

Y no es de extrañar, puesto que Carlos Ruiz dejó una huella imborrable en el futbol estadounidense ya que defendió los colores de equipos como FC Dallas, Toronto FC, DC United y el LA Galaxy, dándole a este último su primer título en la historia.

Fue el 20 de octubre de 2002 que el "Pescado" brilló en el Gillette Stadium en Massachusetts ante el New England Revolution ya que anotó al minuto 112 el histórico gol que terminó con el trofeo en posesión del equipo de Los Ángeles.

Dicho hito terminó con Carlos Ruiz ganando el MVP de la temporada de la MLS, siendo reconocido como el jugador más valioso. Además del gol del título, Ruiz también firmó la cifra de 24 goles a lo largo de la campaña, una cantidad de récord y que no fue rota sino hasta 2012.

Entre otros de los nombres que aparecen junto al del guatemalteco como los mejores de una temporada de la MLS se encuentran el de Carlos Valderrama, Landon Donovan, David Villa, Carlos Vela y Lucho Acosta.

Actualmente Carlos Ruiz se desempeña como comentarista deportivo para Apple TV, una plataforma de pago que se encarga de transmitir todos los partidos de la temporada regular y playoffs de la MLS.

Con 68 goles en 139 apariciones con la Selección de Guatemala, Carlos Humberto Ruiz mantiene el récord de ser el máximo goleador histórico de la Bicolor.

Who will etch their name into MLS history this season? pic.twitter.com/w9Yi9F6TQ6