‘Chicho’ Mingorance celebra que después de 12 años completó sus estudios de diversificado y envía un mensaje conmovedor

View this post on Instagram

🧉Junto a Yani y Thiago lanzamos mi marca de mates y accesorios, @cheunmate surgió gracias a muchos mensajes de cada uno de ustedes que me decían que no conseguían estos productos argentinos acá en Guate🇬🇹es increíble el crecimiento que tuvo en tan poco días, y lo importante que con la compra colaboras con las fundaciones @elpatojismo y @adus_guatemala_ ambas de Jocotenango. Solo tenemos palabras de agradecimiento a cada uno de ustedes,abrazos y a disfrutar de unos matecitos 👏 . . . #Chicho25 #NoPermitasQueNadieRobeTusSueños #CheUnMate #MatesEnGuate