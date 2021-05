Clausura 2021: Comunicaciones vence a Sacachispas 0-1 con gol de Andrés Lezcano

El delantero constarricense, Rafael Andrés Lezcano, anotó un gol ante Sacachispas. Foto Prensa Libre: Cortesía Club Comunicaciones.

Comunicaciones le ganó por la mínima a Sacachispas en el estadio Las Victorias de Chiquimula, en el juego de ida por los cuartos de final del torneo Clausura 2021. La anotación fue del costarricense Rafael Andrés Lezcano al minuto 27. La definición del juego será el próximo 8 de mayo a las 18 horas.

El gol de Lezcano fue de cabeza. Aprovechó un centro desde la banda derecha de Jorge Aparicio. EL guardameta Mynor Padilla, de Sacachispas, nada pudo hacer para detener el certero cabezazo que se fue al lado izquierdo.

Desde que los capitalinos marcaron la anotación, los muteros cometieron muchos errores, pero eso no incidió en el marcador. Después de todo ya no se hicieron daño y así se fueron al descanso. Los albos dominaron la mayor parte del juego, aunque hubo algunos episodios de los locales, pero no acertaron.

Finalizó él Encuentro en el Estadio Las Victorias. Sacachispas 0 Cremas 1. 🔥⚔️🔥 pic.twitter.com/E7SQjgt2nn — CSD Sacachispas ® (@SacachispasGT) May 6, 2021

En la segunda parte hubo algunas modificaciones en las escuadras, pero el dominador siguió siendo el cuadro blanco. Sacachispas tuvo pocas ocasiones francas, excepto una en la que Kevin Moscoso respondió en buena forma al minuto 55.

Óscar Santis, José Manuel Contreras y Agustín Herrera tuvieron opciones de ampliar el marcador, pero no las concretaron.

Los cremas lograron sacar la ventaja para encarar el juego de vuelta el próximo sábado 8 de mayo en el estadio Doroteo Guamuch Flores a las 18 horas.